ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.35
usd:
334.9
bux:
106933.5
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: police.hu

Óvatosan a gázpedállal! – traffiboxok újabb három forgalmas budapesti csomópontban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A cél a gyorshajtás visszaszorítása és a közlekedésbiztonság javítása.

Trippon Norbert, Újpest polgármestere az ujpestmedia.hu oldalon bejelentette, hogy új traffiboxokat helyeztek ki a IV. kerület több pontján. A cél a gyorshajtás visszaszorítása és a közlekedésbiztonság javítása. Hétfő óta az alábbi helyszíneken vannak sebességmérő dobozok Újpesten:

  • a Váci út és a Bagaria utca kereszteződésében,
  • a Fóti út és a Baross utca csomópontjában,
  • a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út találkozásánál.

Varga Brigitta rendőr százados, őrsparancsnok-helyettes és bűnmegelőzési referens a portálnak elmondta: a traffiboxok helyét forgalmi adatok alapján jelölték ki. Olyan útszakaszokra kerültek, ahol gyakori volt a sebességtúllépés. „A traffiboxok prevenciós hatása vitathatatlan, hiszen a tapasztalatok alapján az autósok azonnal leveszik a gázról a lábukat, amint megpillantják, holott nem is tudják, hogy abban a pillanatban éles-e a sebességmérő doboz” – közölte a rendőr százados.

A traffibox egy körülbelül 80 centiméter magas fémház, amelyet egy egyméteres talapzatra rögzítenek. Belsejében sebességmérő készülék lehet, de az autósok ezt nem láthatják. Éppen ez adja a hatását: a sofőrök bizonytalanságból fakadóan lassítanak, így csökken a gyorshajtás és biztonságosabbá válik az adott útszakasz.

Kezdőlap    Autó    Óvatosan a gázpedállal! – traffiboxok újabb három forgalmas budapesti csomópontban

budapest

közlekedés

újpest

sebességmérés

gyorshajtás

traffibox

sebességtúllépés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

A miniszterelnök tekintélyes magyar delegációval érkezett Washingtonba. Hankó Balázs máris elárult néhány részletet.
 

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára

Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára

Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el

Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el

Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our job is only killing' - how Sudan's brutal militia carried out a massacre

'Our job is only killing' - how Sudan's brutal militia carried out a massacre

BBC Verify tracks how the RSF killed unarmed people in a massacre that humanitarian officials believe left 2,000 dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 05:40
Fordulat: megint drágulnak az elektromos autók, javult a használt autók kínálata
2025. november 5. 18:10
2021 óta nem hoztak be ennyi használt autót, de hiába a négyéves rekord
×
×
×
×