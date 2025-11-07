Óvatosan a gázpedállal! – traffiboxok újabb három forgalmas budapesti csomópontban

Trippon Norbert, Újpest polgármestere az ujpestmedia.hu oldalon bejelentette, hogy új traffiboxokat helyeztek ki a IV. kerület több pontján. A cél a gyorshajtás visszaszorítása és a közlekedésbiztonság javítása. Hétfő óta az alábbi helyszíneken vannak sebességmérő dobozok Újpesten:

a Váci út és a Bagaria utca kereszteződésében,

a Fóti út és a Baross utca csomópontjában,

a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út találkozásánál.

Varga Brigitta rendőr százados, őrsparancsnok-helyettes és bűnmegelőzési referens a portálnak elmondta: a traffiboxok helyét forgalmi adatok alapján jelölték ki. Olyan útszakaszokra kerültek, ahol gyakori volt a sebességtúllépés. „A traffiboxok prevenciós hatása vitathatatlan, hiszen a tapasztalatok alapján az autósok azonnal leveszik a gázról a lábukat, amint megpillantják, holott nem is tudják, hogy abban a pillanatban éles-e a sebességmérő doboz” – közölte a rendőr százados.

A traffibox egy körülbelül 80 centiméter magas fémház, amelyet egy egyméteres talapzatra rögzítenek. Belsejében sebességmérő készülék lehet, de az autósok ezt nem láthatják. Éppen ez adja a hatását: a sofőrök bizonytalanságból fakadóan lassítanak, így csökken a gyorshajtás és biztonságosabbá válik az adott útszakasz.