Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
18.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
23.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Vasárnap
5.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
8.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
13.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
14.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor
16.00 Gulyás Balázs a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
18.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes