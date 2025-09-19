ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Presser Gábor, Hoffmann Mihály, Resperger István, Rókusfalvy Pál, Gulyás Balázs, Bóka János és Panyi Miklós.

Szombat

11.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője

14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

18.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója

23.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

Vasárnap

5.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

8.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

13.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

14.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

16.00 Gulyás Balázs a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

18.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, offenzíva indult Limannál – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, offenzíva indult Limannál – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. A nap folyamán megsértették Észtország légterét az orosz légierő MiG-31-esei. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek

A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek

A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

2025. szeptember 19. 18:17
Figyelem, leállás jön az egyik hazai banknál
2025. szeptember 19. 18:05
Örök nyugalomra helyezték Kásler Miklóst – képek
