2025. szeptember 18. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a Fidesz-frakciónak: Brüsszel hazánkat is a háború finanszírozójává akarja tenni egy kormányváltással

Infostart

Kiszivárgott néhány részlet a Fidesz–KDNP füredi kihelyezett frakcióüléséről.

Az őszi parlamenti szezont megnyitva megtartotta már hagyományosnak mondható kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP Balatonfüreden. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Orbán Viktor zártkörű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

A miniszterelnök a cikk szerint először arról beszélt, hogy a nyarat a közvélemény-kutatások, elemzések szerint is egyértelműen a Fidesz nyerte meg, de nem lehet lazítani,

az országgyűlési választásokat megelőző ősszel még komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

Beszélt az elmúlt időszak eredményeiről, például hogy az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt és emelkednek a reálbérek, elindult az Otthon Start program, postázzák a nyugdíjasoknak az élelmiszer-utalványokat, illetve megkétszerezik a családi adókedvezményt, ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a Tisza párt lebuktatta saját magát azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek. A "Tisza-adó" bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit.

"Brüsszel követeléseinek továbbra is ellen fogunk állni. Ők pedig kormányváltást akarnak elérni Magyarországon annak érdekében, hogy hazánkat is a háború finanszírozójává tegyék, és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, amiket a magyar kormány blokkol, újraindítsák. Ennek megakadályozásához minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban is" – idézett a beszédből a Magyar Nemzet.

2025.09.18. csütörtök, 18:00
