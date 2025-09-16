Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát - új szabályozás jön az EU-ban

Az Európai Unió nemrégiben új szabályozást tett közzé a jogosítványokra vonatkozóan.

Az egyik legnagyobb változás, hogy 2033-ra minden sofőr digitális formátumú jogosítványt kap, amely egységesen 15 évig lesz érvényes az összes tagállamban.

A digitális jogosítványok fizikai kártya nélkül is használhatók lesznek egy hitelesített alkalmazáson keresztül. Az okmányokat nemzetközileg elismerik, így bárki vezethet az EU tagállamaiban egy érvényes jogosítvánnyal.

Mivel a 2013-ban kiállított, 15 éves érvényességű jogosítványok 2028-ban lejárnak, időben lépniük kell a tagországoknak a saját szabályozásuk kidolgozásával.

Az Economx összegyűjtötte, mik az eddigi legfontosabb tudnivalók az EU-s jogosítványreformról.

Digitális jogosítvány: A tagállamok a jövőben lehetőséget biztosítanak arra, hogy a jogosítványt egy uniós hitelesítésű mobilalkalmazásban tárolják, így a digitális változat elegendő lesz a vezetéshez.

Egységesített jogosítványok: Cél az egységesített vezetői engedélyek bevezetése a tagállamokban, miután jelenleg rengeteg féle dokumentum van forgalomban.

Próbaidőszak: Bevezetik az általános kétéves próbaidőszakot az új jogosítványokhoz.

Vezetési tilalmak: Ha valakit egy tagállamban eltiltanak a vezetéstől, az a többi tagállamra is érvényes lesz, ami megakadályozza, hogy az illető külföldön vezessen.

Jogosítványcsere: A tagállamok megállapodtak abban, hogy a jövőben nem adnak ki életre szóló jogosítványokat, így a jogosítványok érvényességi ideje korlátozott lesz.

Az új uniós irányelvek kidolgozása során érintették az idősebb sofőrök helyzetét is.

A tárgyalások során elvetették azt az ötletet, hogy a 70 év felettiek jogosítványát 5 évre korlátozzák, így számukra is az egységes 15 éves érvényességi idő lesz érvényben. Azonban a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy orvosi vizsgálatokat írnak-e elő a jogosítvány megújításához.