ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.44
usd:
330.7
bux:
100640.56
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Young driving instructor grading his female student on a driving test, using a checklist. Close-up.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát - új szabályozás jön az EU-ban

Infostart

Alaposan átrendezi az új uniós szabályozás a jogosítványokkal kapcsolatos eddigi rendszert. A hazai részletes szabályok még nem ismertek.

Az Európai Unió nemrégiben új szabályozást tett közzé a jogosítványokra vonatkozóan.

Az egyik legnagyobb változás, hogy 2033-ra minden sofőr digitális formátumú jogosítványt kap, amely egységesen 15 évig lesz érvényes az összes tagállamban.

A digitális jogosítványok fizikai kártya nélkül is használhatók lesznek egy hitelesített alkalmazáson keresztül. Az okmányokat nemzetközileg elismerik, így bárki vezethet az EU tagállamaiban egy érvényes jogosítvánnyal.

Mivel a 2013-ban kiállított, 15 éves érvényességű jogosítványok 2028-ban lejárnak, időben lépniük kell a tagországoknak a saját szabályozásuk kidolgozásával.

Az Economx összegyűjtötte, mik az eddigi legfontosabb tudnivalók az EU-s jogosítványreformról.

Digitális jogosítvány: A tagállamok a jövőben lehetőséget biztosítanak arra, hogy a jogosítványt egy uniós hitelesítésű mobilalkalmazásban tárolják, így a digitális változat elegendő lesz a vezetéshez.

Egységesített jogosítványok: Cél az egységesített vezetői engedélyek bevezetése a tagállamokban, miután jelenleg rengeteg féle dokumentum van forgalomban.

Próbaidőszak: Bevezetik az általános kétéves próbaidőszakot az új jogosítványokhoz.

Vezetési tilalmak: Ha valakit egy tagállamban eltiltanak a vezetéstől, az a többi tagállamra is érvényes lesz, ami megakadályozza, hogy az illető külföldön vezessen.

Jogosítványcsere: A tagállamok megállapodtak abban, hogy a jövőben nem adnak ki életre szóló jogosítványokat, így a jogosítványok érvényességi ideje korlátozott lesz.

Az új uniós irányelvek kidolgozása során érintették az idősebb sofőrök helyzetét is.

A tárgyalások során elvetették azt az ötletet, hogy a 70 év felettiek jogosítványát 5 évre korlátozzák, így számukra is az egységes 15 éves érvényességi idő lesz érvényben. Azonban a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy orvosi vizsgálatokat írnak-e elő a jogosítvány megújításához.

Kezdőlap    Belföld    Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát - új szabályozás jön az EU-ban

európai unió

szabályozás

autózás

vezetői engedély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő hétfő este az X-en.
 

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni a védelmi miniszter szerint

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva fordulat a magyar tőzsdén

Durva fordulat a magyar tőzsdén

Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette.  Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tulipán ültetése ősszel: nem szabad túl korán ültetni, itt van néhány hasznos tipp

Tulipán ültetése ősszel: nem szabad túl korán ültetni, itt van néhány hasznos tipp

Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US destroys alleged Venezuelan drug boat, killing three

US destroys alleged Venezuelan drug boat, killing three

The attack came after the Venezuelan president said Caracas would defend itself against US "aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 04:40
Értesülés: védett balatoni öbölbe építenének csónakkikötőt
2025. szeptember 15. 21:59
A jövő évre is háborús költségvetést tervez Ukrajna - a nap hírei
×
×
×
×