Infostart.hu
2025. szeptember 13. szombat Kornél
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor poloskasöpréssel kezdte a Harcosok Klubja edzőtáborát

Infostart

Sátoraljaújhelyen söprögetett a miniszterelnök, és közben arról beszélt, hogy mindenki sorrakerül.

A Fidesz a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartja a Harcosok Klubja edzőtáborát, a miniszterelnök pedig onnan posztolt rövid videót azzal a címmel, hogy "Edzőtábor. Csak poloskamentesen."

A felvételen az egyik szoba erkélyét söprögeti körbe, miközben a lent álldogálóknak azt mondja: "Tele vagyok poloskával. Beette őket a fene." Szorgalmasnak kell lenni, mindenki sorra kerül teszi hozzá.

A videóra a Facebookon reagált Magyar Péter. Azt írta:

"Íme a különbség a bukott orbáni hatalom és a TISZA működő, emberséges országa között:

Adófizetői pénzből fizetett gyűlölködő harcosok versus emberséges önkéntesek.

Poloskázás versus egy működő ország megteremtése.

Korrupció és magánérdek versus minden magyar érdeke.

Tessék választani!"

Megszólalt a DK elnöke is. Dobrev Klára azt írta:

"Orbán Viktor ma partvist ragadott, mert azt hitte, ez vicces. Javaslom: ha már takarít, kezdje a takarítást a Szőlő utcai pedofilokkal és az őket bújtató állami vezetőkkel!"

