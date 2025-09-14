ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Üzent Lázár János, luxizó kullancsokról is beszélt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tanuljátok meg: a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb! - így fogalmazott tegnap a Harcosok Klubja edzőtáborában Lázár János.

A 24.hu az építési és közlekedési miniszter Facebookra videója alapján azt írja, hogy a politikus elismeri: az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de „természetesen hoztunk néhány hibás döntést.” Hogy ezek pontosan mik voltak, arra a miniszter nem tért ki.

Általánosságban kiemelte, hogy „nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni.”

Áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket - fogalmazott, utalva a párt problémáira.

Arról is értekezett, hogy kizárólag a Facebook-kommunikációból még nem lesz jó kormányzás, de hatékony médiajelenlét nélkül sincs jó kormányzás, a megfelelő közösségi médiát pedig meg kell teremteni.

Azt pedig tanulni kell, és aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus - fogalmazott Lázár, igaz, a videó feliratában a „baszogtatják” helyett „beszoktatják” szerepel, de nem ez hangzik el.

Lázár a politikacsinálás személyes erejéről értekezve kifejtette: "oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem oda, ahol mi vagyunk.”

Kezdőlap    Belföld    Üzent Lázár János, luxizó kullancsokról is beszélt

lázár jános

közösségi média

harcosok klubja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól

A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól
Hans Joosten professzor szerint ha Európa mocsarakkal lenne körülvéve, nagyobb biztonságban lenne. Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője az InfoRádióban azt mondta, egy előrenyomuló fegyveres erőnek talán az jelenti a legnehezebb feladatot, ha mocsaras vidékkel találja szemben magát, de inkább csak a Baltikum térségében lehetne létrehozni ilyen védelmi vonalakat.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több százezres tömeg vonult az utcákon: összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel a európai fővárosban

Több százezres tömeg vonult az utcákon: összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel a európai fővárosban

Akár 150 ezer ember is részt vehetett a Tommy Robinson szélsőjobboldali aktivista által szervezett londoni tüntetésen szombaton, ahol a rendőrséggel való összecsapások során 26 rendőr megsérült, közülük négyen súlyosan - számolt be a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa

Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa

A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

Tyler Robinson is accused of killing Charlie Kirk during an open-air speaking event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 09:10
Különleges légieszközt vet be a magyar honvédség
2025. szeptember 14. 08:35
Cudar időnk van ma, ezt már a radar is mutatja
×
×
×
×