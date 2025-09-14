Üzent Lázár János, luxizó kullancsokról is beszélt

A 24.hu az építési és közlekedési miniszter Facebookra videója alapján azt írja, hogy a politikus elismeri: az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de „természetesen hoztunk néhány hibás döntést.” Hogy ezek pontosan mik voltak, arra a miniszter nem tért ki.

Általánosságban kiemelte, hogy „nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni.”

Áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket - fogalmazott, utalva a párt problémáira.

Arról is értekezett, hogy kizárólag a Facebook-kommunikációból még nem lesz jó kormányzás, de hatékony médiajelenlét nélkül sincs jó kormányzás, a megfelelő közösségi médiát pedig meg kell teremteni.

Azt pedig tanulni kell, és aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus - fogalmazott Lázár, igaz, a videó feliratában a „baszogtatják” helyett „beszoktatják” szerepel, de nem ez hangzik el.

Lázár a politikacsinálás személyes erejéről értekezve kifejtette: "oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem oda, ahol mi vagyunk.”