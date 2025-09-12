Már külföldön is bevethető lesz a TEK

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a terrorizmust elhárító szerv a jövőben külföldi eredetű titkos információkat is beszerezhet, és Magyarország biztonsági érdekeinek érvényesítésére külföldön is tevékenykedhet – írja az Economx.

Az indoklás szerint az Ukrajnában zajló háború és az azzal összefüggő bűnözés növekedése folyamatos biztonsági kockázatot jelent, amely magában foglalja a terrorfenyegetettséget is. A kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazásra hivatkozva bővítette ki a Terrorelhárítási Központ (TEK) mozgásterét.

A szabályozás értelmében a TEK önállóan is végezhet titkos információgyűjtést, vagy a belügyminiszter döntése alapján a nemzetbiztonsági szolgálat segítségét is igénybe veheti. ezen kívül jogosultságot kap, hogy a magyar határon túl is speciális műveleteket hajtson végre, ha ehhez szintén megkapja a belügyminiszter jóváhagyását.

Ezzel egyidejűleg a kormány 4,48 milliárd forinttal megemelte a TEK 27 milliárdos költségvetését. A tartalékok átcsoportosításáról szóló határozat értelmében a TEK dologi kiadásai és beruházásaira szánt összegek is emelkedtek.