A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Már külföldön is bevethető lesz a TEK

Infostart

Egy friss kormányrendelet értelmében a Terrorelhárítási Központ mostantól külföldi eredetű titkos információkat gyűjthet és határokon túli akciókat hajthat végre. Emellett a költségvetése is emelkedik.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a terrorizmust elhárító szerv a jövőben külföldi eredetű titkos információkat is beszerezhet, és Magyarország biztonsági érdekeinek érvényesítésére külföldön is tevékenykedhet – írja az Economx.

Az indoklás szerint az Ukrajnában zajló háború és az azzal összefüggő bűnözés növekedése folyamatos biztonsági kockázatot jelent, amely magában foglalja a terrorfenyegetettséget is. A kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazásra hivatkozva bővítette ki a Terrorelhárítási Központ (TEK) mozgásterét.

A szabályozás értelmében a TEK önállóan is végezhet titkos információgyűjtést, vagy a belügyminiszter döntése alapján a nemzetbiztonsági szolgálat segítségét is igénybe veheti. ezen kívül jogosultságot kap, hogy a magyar határon túl is speciális műveleteket hajtson végre, ha ehhez szintén megkapja a belügyminiszter jóváhagyását.

Ezzel egyidejűleg a kormány 4,48 milliárd forinttal megemelte a TEK 27 milliárdos költségvetését. A tartalékok átcsoportosításáról szóló határozat értelmében a TEK dologi kiadásai és beruházásaira szánt összegek is emelkedtek.

