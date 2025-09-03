ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Nyitókép: katolikus.hu

Új elnököt és vezetőséget választott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Infostart

Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardy György veszprémi érsek látja el.

2025 szeptemberében lejárt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének, elnökhelyettesének és Állandó Tanácsának ötéves megbízatása, ezért a testület megválasztotta az új vezetőségét – írta a katolikus.hu.

A szabályzat szerint az elnöki tisztségre legfeljebb egy alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén, 2025. szeptember 3-án, Máriapócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét.
Ezek után az MKPK választásra jogosult tagjai megválasztotta az új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait.

A titkos szavazás eredményeképpen a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz az MKPK elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardy György veszprémi érsek látja el.

Székely János elnök és Udvardy György elnökhelyettes mellett az Állandó Tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi püspök is.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól.

×