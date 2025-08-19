Szeptembertől 15 százalékkal nőnek a bérek a közszféra egyik nagy területén

A hétfő este megjelent kormányhatározat „egyetért a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak bértömegének 2025. szeptember 1. napjával megvalósuló 15 százalékos megemelésével és az ehhez szükséges többletforrás biztosításával”, bár ezt a forrást egyelőre nem nevezi meg.

A pénzügyek rendezéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel, Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával – írja a Pénzcentrum.

2025-ben egyszeri jelleggel több mint 10,4 milliárd forintot különítenek el erre a célra a költségvetésből, 2026-tól kezdve pedig tartósan beépül a pénz a költségvetésbe, így biztosítva az emelés fedezetét, ami évente közel 42 milliárd forintot jelent.