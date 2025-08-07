A Duna két legszebb strandját is lezárták a vízállás miatt

Fürdési tilalmat rendeltek el az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokon a Duna magas vízállása és a vízben lévő szennyeződések miatt. A tilalmat a Budapest Főváros Kormányhivatala határozatára vezették be, a lakosság egészségének és biztonságának védelme érdekében. A tilalom a vízben levonuló hordalékok és szennyeződések miatt vált szükségessé - számolt be a hellogod.hu.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mérései szerint a Duna augusztus 1-jén 470 cm körül tetőzött Budapesten. Bár ez nem érte el az elsőfokú árvízvédelmi készültséget, a Római-parti Plázs fövenye nagyrészt víz alá került. A strand a biztonság érdekében az árhullám levonulásáig nem látogatható.

A gödi és a fővárosi strandok újranyitásáról a vízszint megfelelő csökkenése és a vízminőségi vizsgálatok eredményei után adnak tájékoztatást. A Római-parti Plázs újbóli megnyitását takarítás, a meder és a föveny átvizsgálása, valamint uszadékmentesítés előzi meg.