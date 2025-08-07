ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.6
usd:
339.85
bux:
103187.02
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

A Duna két legszebb strandját is lezárták a vízállás miatt

Infostart

Több dunai szabadstrand zárva van a folyó vízállása miatt.

Fürdési tilalmat rendeltek el az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokon a Duna magas vízállása és a vízben lévő szennyeződések miatt. A tilalmat a Budapest Főváros Kormányhivatala határozatára vezették be, a lakosság egészségének és biztonságának védelme érdekében. A tilalom a vízben levonuló hordalékok és szennyeződések miatt vált szükségessé - számolt be a hellogod.hu.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mérései szerint a Duna augusztus 1-jén 470 cm körül tetőzött Budapesten. Bár ez nem érte el az elsőfokú árvízvédelmi készültséget, a Római-parti Plázs fövenye nagyrészt víz alá került. A strand a biztonság érdekében az árhullám levonulásáig nem látogatható.

A gödi és a fővárosi strandok újranyitásáról a vízszint megfelelő csökkenése és a vízminőségi vizsgálatok eredményei után adnak tájékoztatást. A Római-parti Plázs újbóli megnyitását takarítás, a meder és a föveny átvizsgálása, valamint uszadékmentesítés előzi meg.

Kezdőlap    Belföld    A Duna két legszebb strandját is lezárták a vízállás miatt

duna

strand

göd

vízállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma
Donald Trump meglepő kijelentést tett: már a jövő héten is elképzelhető egy Trump–Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó. Hogyan jutottak hirtelen erre a megállapodásra és mi lehet a tényleges esélye? Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.
 

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Állandósultak a torlódások és továbbra is balesetveszélyes az M7-es autópályát a 8-as és a 63-as úttal összekötő székesfehérvári körforgalom környéke. Készült egy terv egy jelzőlámpás turbó körforgalomra, de a sebességkorlátozáson és az autópálya lehajtósávjának meghosszabbításán kívül egyelőre nem történt semmi.
 

Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint

Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint

Több fontos téma mozgatja ma a tőzsdéket: Trump vámintézkedései, a vállalati gyorsjelentések és az, hogy a hírek szerint megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról. A vámok bizonytalanságot okoznak a tőzsdéken, a gyorsjelentések azonban inkább a vártnál jobb képet festenek a tőzsdén jegyzett cégek működéséről, a csúcstalálkozó hírére pedig egyértelműen pozitív a reakció a részvénypiacokon a geopolitikai feszültségek enyhülésében bízva. Szerdán mérsékelt plusszok voltak a vezető amerikai és európai tőzsdéken, ma folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén két nagy sztár van, az egyik a Telekom, amelyik tegnap tette közzé a gyorsjelentését, a másik az OTP, aminek az árfolyama egyre közelebb van a 30 ezer forinthoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?

Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?

A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 13:05
Gyanús a GVH számára az egyik online szállásfoglalási platform
2025. augusztus 7. 11:37
Újabb körzet, ahol érdemben vezet a Fidesz
×
×
×
×