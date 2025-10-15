Ilyen zebrát valószínűleg még sosem látott az utakon

Az elmúlt két hétben különleges útfestéseket helyeztek el Isztambul Tuzla nevezetű kerületében az utakon – számol be róla Facebook-bejegyzésében a KRESZváltozás.

A szóban forgó zebrák nem kizárólag a gyalogosok biztonságos átkelésére szolgál, hanem a török prevenció egyik legújabb kampányeszköze is. A zebra mindössze abban hasonlít a szokásos gyalogos átkelőhelyekhez, hogy fehér csíkokból áll, ugyanakkor a felfestések hossza minden esetben eltér egymástól:

Ennek az az oka, hogy a festés egyben diagram is, ami azt ábrázolja, évről évre hány gyalogos veszíti életét balesetben az utakon.

Ez a megoldás a világon eddig egyedülálló közlekedésbiztonsági kampány, az „Állj meg a zebra előtt, állítsuk meg a baleseteket!” része, amit 2025 szeptember 24-én indított el a kerületi önkormányzat egy reklámcég bevonásával.

A kampány a gyalogos-átkelőhelyek biztonságára kívánja felhívni a figyelmet azáltal, hogy az útburkolaton megjeleníti az elmúlt évtized gyalogos baleseti statisztikáit. Az egyes fehér csíkok ugyanis az egy év alatt közúti balesetben meghalt gyalogosok számát mutatják (a hosszuk ezért változik), így a közúti jelzés egyben vizuális és figyelemfelkeltő jelzés valamennyi közlekedő számára.

Az adatok szerint az elmúlt évtizedben mint 20 000 gyalogos veszítette életét balesetben Törökország útjain, azaz évente körülbelül 2000 gyalogost gázolnak halálra.

A tuzlai önkormányzat célja egyértelmű: felhívni a járművezetők és a gyalogosok figyelmét az emberi élet sérülékeny voltára, valamint a szabályok megtartásának fontosságára, hiszen az elsőbbség megadása, adott esetben a jármű kijelölt gyalogos-átkelőhely előtti megadása minden esetben életet menthet.

Az új projektre más török nagyvárosokban, valamint külföldön egyaránt felfigyeltek, így nem kizárt, hogy baleseti statisztikai oszlopgrafikont megjelenítő zebrákkal hamarosan máshol is találkozhatunk.