Terjeszkedik a Mol Limo, több nagy városban is elérhető a szolgáltatás

Október 7-től Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron és Szegeden is elérhetőek lesznek a Limo járművei. A szolgáltatás egyelőre kísérleti jelleggel indul: minden városban a helyi Mol-töltőállomásokon kialakított Limo pontokon lehet átvenni és leadni az autókat.

A flotta mindenhol egységes: Toyota Yaris Hybrid személyautók, valamint Opel Combo és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre, az Opel-ekkel akár külföldre is lehet utazni, tíz európai országba. Az árazás megegyezik a budapestivel.

Az Economx cikke szerint a Mol Limo az országos terjeszkedést a budapesti szolgáltatás stabilizálása után látta időszerűnek. Vető Bálint, a cég ügyvezetője a portálnak elmondta, hogy a mostani pilot jellegű bővítés célja a valós ügyféligények felmérése és olyan tapasztalatok gyűjtése, amelyek alapján megalapozott döntést hozhatnak a jövőbeni terjeszkedésről.

Az egyik legfőbb különbség a budapesti használathoz képest, hogy vidéken a járművek bérlésének indítása és lezárása kizárólag az adott város kijelölt Limo pontjain történik, amelyek a Mol töltőállomásokon találhatók. A vidéki városokban bérelt autókkal is lehet közlekedni az ország teljes területén, sőt a Limo flottájának szinte minden tagja már 10 európai országba is utazást biztosít.