2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: Pixabay

Ez is ritkán esik meg a használatautó-piaccal – íme, a nyerők

Infostart

Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalhattunk.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei

  • az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell),
  • a Ford Focus (2,83 százalék),
  • a Volkswagen Golf (2,65 százalék), és
  • a Skoda Octavia (2,43 százalék).

A kisautók listáját magasan

  • a Suzuki Swift (3,63 százalék) vezeti, amelyet
  • az Opel Corsa (1,94 százalék) és
  • a Skoda Fabia (1,47 százalék) követnek.

A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória

  • a Volkswagen Passattal (2,66 százalék),
  • a BMW 3-as szériával (2,14 százalék), valamint
  • az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47 százalék) képviselteti magát.

„Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése, amit az immár zajló választási kampányban akár további juttatások is erősíthetnek még. Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összeségében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd.”

Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 000 személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket – olvasható a JóAutók.hu közleményében.

