Akkora a hó, hogy hashtag készült róla Londonban – galéria

"Let it snow!” – azaz hulljon a hó, szól a karácsonyi dal. És hó jött bőven hétfő hajnalban. Londont úgy takarta be a hóesés, mint az ismert mondásban Moszkvát. Szinte pontosan bejött a jóslat, hogy 24 óra alatt 15 centi hó eshet. Ennyit azért a brit főváros nem kapott, de hétfő hajnalra azért szép, vastag hóbundába öltözött.

Az Instagramon 56 ezer kép tűnt fel a #londonsnow hashtaggel. Az emberek hosszú sétákra indultak, az előkertekben megjelentek a hóemberek. London, 2022. december 12. Hó lepi Winston Churchill néhai brit miniszterelnök szobrát a londoni Parlament téren 2022. december 12-én. MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

A brit energiahálózatot fenntartó National Grid nevű cég szakembereinek azonban nem volt idejük a téli varázson álmélkodni, aktiválni kellett a vészellátási tervet.

Míg Nagy-Britannia egyes körzeteiben havazott, máshol jócskán fagypont alá esett a hőmérséklet. A skóciai Aberdeenshire megye Braemar nevű településén az éjszaka mínusz 15.7 fokot mértek.

A National Grid ebben a helyzetben utasítást adott két széntüzelésű erőmű aktiválására – amivel minden bizonnyal nem nyerte ez a zéró emissziót követelő klímaaktivisták tetszését.

A cég szerint a vészhelyzeti terv „bizalommal töltheti el a közvéleményt, hogy megoldott lesz a hétfői energiaellátás”. A vállalat hozzátette: nem feltétlenül kellett hétfőn beindítani a szénerőműveket, de azok szükség esetén a hálózat rendelkezésére állnak. Az aktiválás ugyanis azt jelenti, hogy „bemelegítik” a két tartalék-erőművet.

A hideg máris tragédiát okozott: Manchester közelében beszakadt egy tó jege néhány ott játszó gyerek alatt. A rendőrök és mások a fagyos vízbe gázolva, a jeget törve négyüket kimentették és hétfő délelőtt „kritikus állapotban” kórházban kezelték őket, de később közölték, hogy három, 10 és 11 éves fiú meghalt.

A négy gyerek iskolája hétfőn zárva tartott – Skóciában és a dél-nyugat angliai Cornwallban pedig a rossz idő miatt nem volt tanítás. Az előrejelzés szerint több hó nem várható, de a briteknél a hét folyamán marad a számukra szokatlan hideg.

Nyitókép: Kirsty Wigglesworth