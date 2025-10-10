Teljesen megújítja felhőszolgáltatását a Microsoft – figyeljen, ha OneDrive-ot használ

Teljesen átszabja a OneDrive nevű felhőszolgáltatását a Microsoft – írja a hvg.hu. Az alkalmazás windowsos verziójajövőre jelenik meg, a legfontosabb változás, hogy az alkalmazás nem csak egy, a tálcán felugró pici ablak formájában lesz hozzáférhető, hanem egy teljes értékű alkalmazásként fog megnyílni.

Tartalmazni fog egy új galérianézetet, melyben látható lesz az összes, a felhőben tárolt fotója, de lesz egy fül az egyes személyeknek, ahol neveket rendelhet az egyes arcokhoz. Emellett hamarosan a számítógép saját tárolóján lévő fotókat is kezelni tudja majd,. A mesterséges intelligencia is szerephez jut: beépítenek az appba egy Copilot-ügynököt, mely egyfajta chatbot lesz a fotóihoz.

Az új windowsos alkalmazás eléggé hasonlítani fog a meglévő mobilos társaira, de azért jön újdonság az appokba is: például egy olyan funkció, amellyel a hagyományos fotók is animálttá varázsolhatók. A OneDrive hamarosan képes lesz észlelni a duplikált fotókat, és olyan funkció is jön, mellyel feljavíthatja a homályos fotókat.