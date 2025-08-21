Kész az első: örökéletű akkumulátort mutattak be

Az elsőre lehetetlennek vagy csodának tűnő jelenséghez a már ismert bétavoltaikus hatást használták fel, és tudni kell hozzá, hogy a „csodaakksi” csak nagyon kicsi teljesítményre képes.

A bétavoltaikus hatás a radioaktív bomlás egyik formáját, a bétasugárzást használja fel, kihasználva, hogy ez a sugárzás áramot indít egyes anyagokban. A koreai Daegu Gyeongbuk Tudományos és Technológiai Intézet kutatói festékkel érzékenyített bétavoltaikus cellának elnevezett akkumulátora is ezen a hatáson alapszik – írja a hvg.hu a New Atlas cikke alapján.

A bétarészecskéket a napelemekben is általánosan használt titán-dioxid-félvezetőbe ütköztetik. Amikor a C-14 béta sugarai ütköznek a kezelt felülettel, úgynevezett „elektronlavina” következik be. Ezután a lavina áthalad a festéken, és a titán-dioxid összegyűjti a keletkezett elektronokat, amelyek egy külső áramkörön áthaladva hasznosítható elektromosságot eredményeznek.

A prototípus akkumulátor teljesítménysűrűsége meglehetősen kevés, egy egyszerű zsebszámológép működéséhez szükséges energia körülbelül 0,4 százalékát adja. De

elegendő energiát termel orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók vagy távoli környezeti érzékelők működtetéséhez,

mikrochipeket is táplálhat, vagy kondenzátorokat tölthet fel olyan eszközökhöz, amelyeknek hirtelen van szükségük energiára.

Sugárzásveszély pedig gyakorlatilag nincsen, mivel annyira minimális mennyiségekről beszélünk, amelyek a természetben is előfordulnak, ráadásul egy egyszerű alufólialappal szigetelni lehet a parányi akkumulátort.

A szén-14 izotóp felezési ideje körülbelül 5730 év, ami azt jelenti, hogy ha van egy adott mennyiségű C-14 atom, akkor ennyi idő eltelte után is még csak a fele bomlott le más izotópokká.

Tehát egy ilyen akkumulátor elméletileg csaknem hatezer év után is képes az eredeti teljesítmény 50 százalékát produkálni,

bár ez hangsúlyozottan csak egy elméleti érték, valós alkalmazás esetén ez az idő sokkal rövidebb lenne, de még így is száz évekről lehet szó.

Ma már rengeteg egészen alacsony fogyasztású technológia létezik, amelyekhez egy ilyen akkumulátor bőven megfelel, és a technológia még fejlesztés alatt áll, így hatalmas jövője lehet a technológiának.