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Egy fa törzsébe állított fejsze feje és nyele.
Nyitókép: Unsplash

Fejszenyéllel támadt a rendőrökre, fegyházi gondozásba kerül

Infostart / MTI

Az ámokfutó férfi egy egész sor törvénysértést elkövetett, végül menekülés közben támadta meg a rendőröket, kárt okozva autóban és hatósági személyben egyaránt.

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék pénteken azt a férfit, aki elmenekült az igazoltatás elől, majd rátámadt a rendőrökre, végül egy rendőrbuszba hajtott.

A férfit több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint közúti veszélyeztetés és rongálás bűntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék. A bíróság a vádlottat a szabadságvesztés mellett kilenc évre eltiltotta a közügyektől, valamint nyolc évre a közúti járművezetéstől, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vád lényege szerint a férfi 2024. július 13-án egy forgalomból ideiglenesen kivont, érvényes papírokkal nem rendelkező autóval haladt egy Pest vármegyei úton, amikor a rendőrök megpróbálták igazoltatni. A férfi azonban továbbhajtott, így a rendőrök üldözni kezdték. A vádlott végül egy földúton állt meg, majd

kiszállva az autóból egy fejszenyéllel a rendőrökre támadt, szolgálati autójuk több ablakát betörte, könnyebb sérüléseket okozva nekik, végül autójával tovább folytatta a menekülést.

Az akcióhoz csatlakozó további rendőri egységek ezek után egy szolgálati kisbuszt állítottak a menekülő férfi útjába, ám ő végül fékezés nélkül, az egyik rendőrt majdnem elütve, körülbelül 90 kilométer per órás sebességgel frontálisan a kisbuszba hajtott, amelyből egy másik rendőr csak az utolsó pillanatban tudott kiugrani.

A bíróság ítéletében szinte teljes egészében osztotta a vádiratot, amelyet megalapozottnak és szakszerűnek értékelt. Megállapította, hogy a vádlott nem szenved kóros elmeállapotban, amely kizárná belátási képességeit.

A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a vádlott úgy támadt a fejszével a rendőrökre, hogy cselekedetével súlyos vagy akár halálos sérülést is okozhatott volna.

A törvényszék súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott többszörös életelleni bűncselekmény hajtott végre, az elkövetés kitartó volt, valamint azt, hogy több közúti közlekedési szabályt is megszegett. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor a vádlott büntetlen előéletét.

A férfi nem nyilatkozott egyértelműen az ítéletről, azt mondta, hogy nem veszi azt tudomásul, ugyanakkor nem is fellebbez. A bíróság ezt fellebbezésként értékelte. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így a határozat nem jogerős. A bíróság ezzel együtt fenntartotta a vádlott letartóztatását.

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