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Jégeső egy zöld udvaron.
Nyitókép: Getty Images/thittaya itthithepphana

Nyugat felől támad a vihar – több megyét érinthet

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A késő délutáni órákban északkeleten nem zárható ki egy-egy zivatar, melyeket szélerősödés, intenzív csapadék, kis eséllyel aprószemű jég kísérhet.

A késő délutáni, kora esti órákban nyugat felől egy hullámzó hidegfronthoz kapcsolódó zivatarrendszer érheti el az országot, mely kelet felé haladva fokozatosan gyengül; késő este várhatóan eléri a középső országrészt, majd szombat hajnalban a Tiszántúlt is – figyelmeztet a HungaroMet.

Az említett zivatarrendszerből elsősorban a nyugati, délnyugati tájainkon fordulhatnak elő helyenként heves események (akár 90 km/h-t meghaladó károkozó szélroham, nagyobb méretű jég (~2-4 cm), illetve felhőszakadás (>30 mm)). A Dunántúl északi és keleti részein, valamint a középső országrészben általában viharos széllökések (60-90 km/h), jégeső (<2 cm), illetve intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás (>25-30 mm) kísérheti a front mentén helyenként kialakuló zivatarokat. A keleti országrészt elérve ennél is gyengébb kísérő jelenségekre van inkább esély a már csak elvétve előforduló zivatarokból – olvasható a met.hu-n

Szombat kora délutántól – az éjféli órákig bezárólag – elsősorban a nyugati, délnyugati országrészben, valamint északkeleten és a keleti határszélen lehet számítani helyenként zivatarok kialakulására. A zivatarokat általában viharos széllökések (60-80 km/h), jégeső (<2 cm), intenzív csapadék, és főként a Dunántúlon helyenként felhőszakadás (>25-30 mm) kísérheti. A nyugati országrész és az északi határszél kivételével 25 fok felett, és továbbra is az Alföld jelentős részén 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

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