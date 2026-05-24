Fábián László olimpiai bajnok öttusázó, úszó, vívó a MOB fõtitkára beszédet mond az Európai Mûsorsugárzók Uniója (EBU) rádiós sportrészlegének plenáris ülésén a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) budapesti székházban 2025. november 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

MOB-főtitkár: a párizsinál is nagyobb lehet a magyar csapat Los Angelesben

Infostart / InfoRádió

Bő két év múlva rendezik a Los Angeles-i olimpiát, a MOB azonban már öt-hat éve elkezdte a szakmai felkészülést. Fábián László az InfoRádióban elmondta: a következő hetekben egyeztetnek a sportági szakszövetségekkel, a két fő téma pedig a sportszakma és a részvétel lesz. Bízik benne, hogy több csapatsportban is lesz magyar induló a 2028-as olimpián, mint ahogy abban is reménykedik, hogy a magyar szempontból kevésbé középpontban levő sportokban is lesznek résztvevőink.

Az olimpiai ciklus feléhez közeledve reális esély van arra, hogy 2028 nyarán, Los Angelesben a párizsihoz hasonló vagy kicsit még annál is népesebb magyar küldöttség szerepelhessen a következő ötkarikás játékokon – mondta az InfoRádióban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára.

Fábián László kiemelte: a 2028-as olimpiára való szakmai felkészülés már a párizsi játékok előtt, öt-hat évvel ezelőtt elkezdődött. Ilyenkor természetesen a kvalifikációs versenyek vannak a középpontban, amelyek köré edzőtáborokat kell szervezni, de ugyanennyire fontos a szakemberképzés, illetve a versenyzők megfelelő támogatása is. Már egy ideje tart a szervezése annak, hogy a magyar sportolók mikor, hol és hogyan vehetnek részt a kvalifikációs versenyeken.

A MOB főtitkára bízik benne, hogy szép számú magyar küldöttség utazhat majd Los Angelesbe, és abban is reménykedik, hogy

több csapatsportban is érdekeltek leszünk, mert az mindig megdobja a létszámot.

Nagy kihívást jelent magának a részvételnek a zökkenőmentes megszervezése is, ami nagyjából két éve tart. Meg kell nézni, hányan lehetnek az olimpiai faluban, milyen lehetőségek, körülmények vannak ott. Nem mindenkinek az olimpiai faluban lesz a szálláshelye, és az érintetteknek is olyan szállást kell keresni, ami közel esik a versenyhelyszínekhez Los Angelesen belül.

A MOB munkatársai arra fognak törekedni, hogy a magyar sportolók a lehető legjobb körülmények között készülhessenek, pihenhessenek, kényelmesen és gyorsan juthassanak el oda, ahova kell. Igyekeznek minden felmerülő kérdésre, problémára ideális megoldást találni. Például arra is gondolni kell, hogy egyes sportágak versenyeit jóval messzebb rendezik az olimpiai falutól, továbbá a szakemberek, a szurkolók, a meghívott vendégek igényeit is szem előtt kell tartani. Lesz bőven logisztikai feladat is az utazásszervezéssel, a felszerelések kijuttatásával.

Fábián László úgy fogalmazott, bizonyos nehézségek ellenére „szép kihívások, kellemes dolgok” várnak rájuk. Reméli, hogy a MOB az előző olimpiákhoz hasonlóan ezúttal is „megfelelő szinten teljesít majd ezekben a kérdésekben”.

A következő hetekben egyeztetnek a sportági szakszövetségekkel, a két fő téma pedig a sportszakma és a részvétel lesz.

Biztosan több kérdés felmerül majd, így például az edzőtáborokkal, az akklimatizációs programokkal és a szakemberek lehetőségeivel kapcsolatban is. Fábián László hangsúlyozta: nemcsak az edzők kéréseit veszik figyelembe, hanem természetesen az egészségügyi szakemberek, a technikai személyzet vagy a videóelemzők igényeit is teljesíteni szeretnék.

Ilyenkor a szakszövetségekkel, szervezetekkel, szakemberekkel egyeztetve feltérképezik a lehetőségeket, megnézik a kvalifikációs versenyek követelményeit, megszervezik az ezeken való részvételt, és célokat is kijelölnek, elvárásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, reálisan milyen eredmények elérése lehetséges Los Angelesben. „Nagyon fontos a számonkérés. Minden egyes ilyen megbeszélésünk úgy kezdődik, hogy az adott sportágra vonatkozóan az előző olimpia eredményeit kitesszük egy táblára, ahol pontosan, fehéren-feketén látszanak az adatok, számok. Előfordul, hogy összehasonlítjuk ezeket a korábban ígértekkel.

Ugyanakkor nem is ez a fontos, hanem az, hogy mindenki pontosan lássa, szakmailag mi az a realitás, amivel számolni lehet a következő olimpián”

– mondta Fábián László.

Az a cél, hogy Los Angelesben túlszárnyalják a párizsi 180 fős magyar sportolói létszámot. A 2028-as ötkarikás játékok programjában 36 sportág szerepel, a MOB részéről pedig az az elvárás, hogy „ezek nagyobb részében jelen tudjunk lenni”. Eddig 60-70 százalékos volt az átfedés, ami a főtitkár szerint azt bizonyítja, hogy Magyarország „tehetséges sportnemzet, sok sportágban vagyunk rendre olimpiai résztvevők”. Azt gondolja, ez mindenképpen a magyar sport dicsérete.

Fábián László számára nemcsak az lényeges, hogy sportolóink hány érmet nyernek egy-egy olimpián, hanem az is, hogy olyan sportágakban is legyenek magyar résztvevők, ami nem feltétlenül evidens. Ilyen sportágnak nevezte a fallabdát, az íjászatot és a szinkronúszást is. Ezekben a sportágakban kevesebb magyarnak van sansza az olimpiai részvétel kiharcolására, kisebb is az esély a nagy eredmény elérésére, de itt „már önmagában az olimpiai részvétel ugyanolyan kiemelkedő dolog, mint a tradicionális sportágakban elért jó eredmények”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.
 

Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke

Egy 2022-ben publikált, nagyszabású genetikai kutatás szerint az A1-es vércsoport-altípust hordozó embereknél 16 százalékkal magasabb a hatvanéves kor előtti stroke kockázata. Ezzel szemben az O1-es vércsoport éppen fordítva hat, és inkább védőfaktornak tűnik - írta a Sciencealert.

Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak

Több mint 700 drónt és rakétát indíthattak Ukrajna felé az oroszok, Kijev szinte minden kerületében károk keletkeztek.

Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Details of a potential deal to extend the current ceasefire have been reported by US and Iranian media, but no formal agreement has yet been reached.

