2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond a február 6-án kezdõdõ milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Gyulay Zsolt: a MOB a kormányváltás után is megkerülhetetlen marad

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hosszabban még nem, de röviden már beszélt a sportot felügyelő új belügyminiszterrel. A Pósfai Gáborral való beszélgetés során azt érzékelte, hogy a szakma véleménye nagyon fontos lesz a továbbiakban is, amit örömmel vett. Gyulay Zsolt az InfoRádióban azt mondta, a MOB-nál biztosított a háttér ahhoz, hogy részt vegyenek az olimpiai sportágak finanszírozásában, illetve a pénzelosztásban vagy a számonkérésben is.

Szombaton tartották a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) évi rendes közgyűlését, amelyen egyebek mellett elfogadták a 2025-ös évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. Ezekből kiderült, hogy a MOB bevételei tavaly 4,9 milliárd, míg a kiadásai 4,38 milliárd forintot tettek ki, az eredmény tehát több mint 500 millió forint volt. A szervezet helyzetével kapcsolatban Gyulay Zsolt elnök annyit mondott, hogy biztos anyagi lábakon áll és megfelelő tartalékokkal rendelkezik a MOB, ugyanakkor a kormányváltás miatt bizonytalanok a jövővel kapcsolatban. Pósfai Gábor sportot felügyelő belügyminisztert is meghívták a közgyűlésre, aki ugyan nem tudott megjelenni, de megállapodtak abban, hogy hamarosan személyesen egyeztetnek majd.

Gyulay Zsolt az InfoRádióban úgy fogalmazott, az elmúlt napokban, hetekben rengetegféle pletyka keringett, de úgy gondolja, a MOB 19 érdekképviselettől kezdve a versenyzőkön át egészen szakemberekig csaknem egymillió embert fed le, vagyis a teljes sportszakmát. Mint mondta, egy olyan szervezetről van szó, amellyel együtt kell működnie az aktuális kormányzatnak. Felidézte, hogy 1989 óta tagja a MOB közgyűlésének, és ezzel sosem volt probléma.

A MOB elnöke természetesen gratulált Pósfai Gábor belügyminiszternek a kinevezéséhez, és mindketten nyitottak az együttműködésre. A tárcavezető azért nem tudott részt venni a közgyűlésen, mert zajlott az átadás-átvétel.

„A sport ügyei körül sem teljesen tiszta minden, de az teljesen tiszta, hogy a MOB felelős a szakmai képviseletért.

Azt érzékeltem a belügyminiszterrel való beszélgetés során, hogy a szakma véleménye nagyon fontos lesz, amit örömmel vettem, hiszen már félúton vagyunk Los Angeles felé”

– jegyezte meg Gyulay Zsolt.

Az olimpiai kvalifikációs időszak elején és a jövő évi, isztambuli Európa Játékok előtt több olyan fontos szakmai kérdés is lesz, amit tisztázni kell. Az úgynevezett LA 10 programot még az előző kormányzat hirdette meg, melynek célja az volt, hogy Magyarország 10 aranyérmet szerezzen vagy kerüljön be a tíz legeredményesebb ország közé az éremtáblázaton a következő olimpián. Ezzel kapcsolatban Gyulay Zsolt azt mondta, teljesen mindegy, hogy a kormány vagy a MOB mit mond, milyen célkitűzéseket fogalmaz meg, azt kell megérteni, hogy az eredményesség nem a programneveken múlik. Természetesen a MOB is szeretné, hogy a magyar sportolók 10 aranyérmet nyerjenek Los Angelesben, és az elnök szerint 10-12 aranyesélyesünk lehet is, látva a kajak-kenusok, a sportlövők vagy éppen a tekvondósok közelmúltban elért sikereit.

Mint mondta, sok kiváló versenyzőnk van, akik rendre jól akarnak szerepelni, ez pedig nem azon múlik, hogy az éppen aktuális sportvezetés mit jelent ki a célokkal kapcsolatban.

Gyulay Zsolt azt nem tartja reálisnak, hogy Magyarország az első tízben végezzen az éremtáblázaton a 2028-as olimpián, arra viszont minden érintett sportolónak törekednie kell, hogy maximális teljesítményt hozzon ki magából.

A 2024-es párizsi olimpián 178 magyar sportoló vett részt, a MOB elnöke szeretné, ha Los Angelesben ezt a számot túlszárnyalnák. Ebben sokat segítene, ha minél több magyar csapat szerezne kvótát. Addig még nagyon sok feladat áll a MOB és a sportolók előtt, ősszel például ifjúsági olimpiát rendeznek Dakarban. Gyulay Zsolt a közgyűlésen jelezte a sportágak, sportegyesületek vezetőinek, hogy ők képviselik a szakmát.

„Megkerülhetetlenek vagyunk ebben a kérdésben, és nem is hiszem, hogy bármelyik kormányzat ne tekintene minket méltó partnernek, hogy hogyan menjünk tovább”

– tette hozzá a MOB elnöke.

Megerősítette, hogy a szervezet stabil anyagi lábakon áll, de természetesen számítanak állami támogatásokra, például az utazások biztosítására vagy a különböző nemzetközi versenyeken való részvételre. Jövőre vélhetően 180-200 fős magyar küldöttség utazik a Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokra. A téli játékokat 2027 februárjában Brassóban rendezik, míg a nyári EYOF-nak jövő júliusban Lignano Sabbiadoro ad otthont. Az ugyancsak 2027-ben rendezendő isztambuli Európa Játékokon még nagyobb létszámú magyar csapat vehet részt, és Gyulay Zsolt szerint az utazásokkal, szervezéssel kapcsolatos költségeket nehéz lenne csak saját forrásból fedezni.

A hazai egyesületek, sportszövetségek támogatása körül egyelőre sok a kérdőjel. A MOB elnöke elmondta: mindenképpen konzultálni kell az állami sportirányítással, el kell gondolkodni azon, hogy a különböző feladatokat hogyan kellene esetleg megosztani. Hozzátette:

a MOB-nál biztosított a szakmai háttér ahhoz, hogy adott esetben részt vegyenek az olimpiai sportágak finanszírozásában, illetve a pénzelosztásban vagy a számonkérésben.

„Nagyon fontos, hogy azok az összegek, amelyeket a sportra, sportágakra költünk el, hatékonyan legyenek felhasználva és ellenőrizhetők legyenek. Bízunk benne, hogy ez látszódni fog majd az érmek vagy az olimpiai kvóták számában is. Mindezekben maximálisan partnerek leszünk a jövőben is, és természetesen együtt fogunk működni a sportirányítással” – összegzett Gyulay Zsolt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.
 

Tízszeres árfolyamemelkedés után 26 éves csúcsra ment egy magyar blue chip

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés látszik, főleg a technológiai szektorban. A hazai piacon a Magyar Telekomot érdemes kiemelni, melynek árfolyama a mai kereskedésben 26 éves csúcsra emelkedett.

A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás

A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

