Román bajnoki magyarul, olasz, spanyol topliga és egyebek – sport a tévében

M4 Sport
16.30: Labdarúgás, román bajnokság, Petrolul-Csíkszereda
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Chicago Cubs
Sport 2
20.00: Jégkorong, svájci bajnokság, rájátszás
Eurosport 1
13.30: Kerékpár, nők, Tour of Mouscron
15.15: Kerékpár, férfiak, Baszk körverseny
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Villarreal
Arena 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Como
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Atalanta
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Milan
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Portsmouth-Oxford
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich-Birmingham
18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Swansea-Middlesbrough
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Coventry