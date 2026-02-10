Magyarok gyorskorcsolyában és sífutásban, pályán a Chelsea és a Manchester United – sport a tévében

Idén az év elején alig egy hónap alatt több mint 17 ezer kátyú keletkezett a főváros útjain. Jelenleg nagyjából 3600 úthiba vár javításra, amellyel – kedvező időjárási viszonyok mellett – a jövő hét végére készülhetnek el a szakemberek a Budapest Közút ígérete szerint.