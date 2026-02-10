ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.14
usd:
316.69
bux:
129828.4
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Végi Diána Laura a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók edzésén a milánói Forum di Milanóban 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyarok gyorskorcsolyában és sífutásban, pályán a Chelsea és a Manchester United – sport a tévében

Infostart

Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián. Női 500 méteren Végi Diána Laurára, míg férfi 1000 méteren Nógrádi Bencére és a dél-koreai születésű Moon Wonjunra egyaránt csak selejtező vár a negyeddöntőbe jutásért. Szintén magyar érdekeltség lesz a Fiemme-völgyben, ahol Pónya Sára és Büki Ádám szerepel a klasszikus stílusú egyéni sífutó sprintben. Arra szinte esély sincs, hogy előbbi 89 indulóból, utóbbi pedig 95 résztvevőből a legjobb harminc közé kerülve kvalifikálja magát a negyeddöntőbe.

M4 Sport

10.30: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

12.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi slope

13.30: Téli olimpia, sílövészet, férfi 20 kilométer, egyéni

14.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, a 3. helyért

17.00: Téli olimpia, szánkó, női egyéni, 3. és 4. futam

17.30: Téli olimpia, síugrás, vegyescsapat, selejtező

18.40: Téli olimpia, síugrás, vegyescsapat, éremosztó

20.10 vagy 21.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör

M4 Sport+

10.30: Téli olimpia, alpesisí, lesiklás, női csapatkombináció

11.35: Téli olimpia, sífutás, sprint, férfi és női

13.50: Téli olimpia, alpesisí, női csapatverseny, kombinált lesiklás

18.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, döntő

18.30: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, férfi rövidprogram

Sport 1

20.00: Kézilabda, német férfibajnokság, VfL Gummersbach - Flensburg-Handewitt

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Hertha BSC-SC Freiburg

Eurosport 1

10.25: Téli olimpia, alpesisí, nők, alpesi kombináció, lesiklás

11.45: Téli olimpia, sífutás, férfi és női sprint, döntő

13.30: Téli olimpia, alpesisí, nők, alpesi kombináció, műlesiklás

15.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, a 3. helyért

16.55: Téli olimpia, szánkó, nők, egyéni, 3. futam

18.20: Téli olimpia, síugrás, vegyes csapat

20.45: Téli olimpia, műkorcsolya, férfi rövidprogram

22.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Finnország-Svájc

Eurosport 2

11.55: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

13.35: Téli olimpia, sílövészet, férfiak, egyéni

18.30: Téli olimpia, szánkó, nők, egyéni, 4. futam

19.30: Téli olimpia, műkorcsolya, férfi rövidprogram

20.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Kanada-Egyesült Államok

Spíler 1

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Leeds United

Spíler 2

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Newcastle United

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Napoli-Como

Match 4

21.10: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Manchester United

Kezdőlap    Sport    Magyarok gyorskorcsolyában és sífutásban, pályán a Chelsea és a Manchester United – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány a vendéglátóipari akcióterv kiterjesztésén dolgozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző

Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző

Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 09:57
Egy nap alatt három újabb F1-es autót is bemutattak a 2026-os szezonra
2026. február 10. 06:38
Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn
×
×
×
×