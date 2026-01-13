Pályán az Atlético Madrid és a Manchester City – sport a tévében

M4 Sport
12.35: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, csoportkör, Grúzia-Horvátország
17.30: Kosárlabda, férfi Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, 3. mérkőzés, Miskolc, Szolnok-Trieste
20.20: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, csoportkör, Románia-Törökország
Sport 1
20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, nyolcaddöntő, Deportivo La Coruna-Atlético Madrid
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
21.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, nyolcaddöntő, Cultural Leonesa-Athletic Bilbao
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, 1. forduló
Eurosport 2
17.30 és 20.30: Alpesisí, világkupa, nők, Flachau, műlesiklás
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Damac - al-Ittihad
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Werder Bremen
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Newcastle United-Manchester City