2026. január 13. kedd
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Pályán az Atlético Madrid és a Manchester City – sport a tévében

Infostart / MTI

Elődöntőt játszanak az angol Ligakupában. Emellett spanyol, német és szaúdi foci, vízilabda Eb, kosárlabda BL, sznúker, alpesisí és lósport látható élőben a sportcsatornákon.

M4 Sport

12.35: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, csoportkör, Grúzia-Horvátország

17.30: Kosárlabda, férfi Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, 3. mérkőzés, Miskolc, Szolnok-Trieste

20.20: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, csoportkör, Románia-Törökország

Sport 1

20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, nyolcaddöntő, Deportivo La Coruna-Atlético Madrid

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

21.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, nyolcaddöntő, Cultural Leonesa-Athletic Bilbao

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, 1. forduló

Eurosport 2

17.30 és 20.30: Alpesisí, világkupa, nők, Flachau, műlesiklás

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Damac - al-Ittihad

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Werder Bremen

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Newcastle United-Manchester City

