Pályán a Liverpool és az Inter is – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Terepkerékpár, világkupa, női verseny, Zonhoven
15.00: Terepkerékpár, világkupa, férfi verseny, Zonhoven
17.50: Jégkorong, Erste Liga, DEAC-Gyergyói HK
Sport1
20.00: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons
24.00: Kosárlabda, NBA, Washington Wizards-Minnesota Timberwolves
Sport 2
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Santa Clara-FC Porto
Eurosport 1
12.10: Alpesisí, világkupa, Kranjska Gora, női műlesiklás 1. és 2. futam
11.15: Sífutás, világkupa, Tour de Ski, Val di Fiemme, férfi 10 km-es tömegrajtos verseny
13.15: Síugrás, Négysáncverseny, Innsbruck
Eurosport 2
11.25: Szánkó, világkupa, Sigulda, férfiak, 1. és 2. futam
15.15: Sífutás, világkupa, Tour de Ski, Val di Fiemme, női 10 km-es tömegrajtos verseny
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Manchester United
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Sunderland
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Chelsea
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Sevilla-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Madrid-Real Betis
18.25: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Mallorca-Girona
20.55: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Sociedad-Atlético Madrid
Arena 4
13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Coventry
15.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Liverpool
19.00: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans
22.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Los Angeles Chargers
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Napoli
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Cremonese
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Torino
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Bologna