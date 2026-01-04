ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 4. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Pályán a Liverpool és az Inter is – sport a tévében

Infostart / MTI

Portugál, angol és olasz futball, jégkorong, kosárlabda, amerikaifutball, terepkerékpár, téli sportok az élő közvetítések vasárnapi sorában a sportcsatornákon.

M4 Sport

13.30: Terepkerékpár, világkupa, női verseny, Zonhoven

15.00: Terepkerékpár, világkupa, férfi verseny, Zonhoven

17.50: Jégkorong, Erste Liga, DEAC-Gyergyói HK

Sport1

20.00: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons

24.00: Kosárlabda, NBA, Washington Wizards-Minnesota Timberwolves

Sport 2

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Santa Clara-FC Porto

Eurosport 1

12.10: Alpesisí, világkupa, Kranjska Gora, női műlesiklás 1. és 2. futam

11.15: Sífutás, világkupa, Tour de Ski, Val di Fiemme, férfi 10 km-es tömegrajtos verseny

13.15: Síugrás, Négysáncverseny, Innsbruck

Eurosport 2

11.25: Szánkó, világkupa, Sigulda, férfiak, 1. és 2. futam

15.15: Sífutás, világkupa, Tour de Ski, Val di Fiemme, női 10 km-es tömegrajtos verseny

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Manchester United

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Sunderland

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Chelsea

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Sevilla-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Madrid-Real Betis

18.25: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Mallorca-Girona

20.55: Labdarúgás, spanyol, bajnokság, Real Sociedad-Atlético Madrid

Arena 4

13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Coventry

15.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Liverpool

19.00: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans

22.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Los Angeles Chargers

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Napoli

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Cremonese

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Torino

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Bologna

