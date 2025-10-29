Kenyai légikatasztrófa: „Óriási veszteség Süllős Gyula halála” – döbbenten emlékezik a sportszakma

A sportvezetővel tartott felesége, két gyermeke, édesanyja, nővére, valamint a sógora. A két nagyobbik, már egyetemista gyermek nem utazott el a családdal – írta az Index.

„Már kedden tudtunk a szörnyű szerencsétlenségről, vízilabdázóink Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-meccsén meg akartunk emlékezni a tragédiáról, de mivel hivatalos értesítést még nem kaptunk, ezért eltekintettünk tőle – mondta a lapnak Markovits László, a Vasas klubelnöke. – Óriási veszteség Süllős Gyula halála, már az édesapja is jeles támogatója volt klubunknak és azon belül is az ökölvívóknak, a fia pedig édesapja szellemében vezette tovább a szakosztályt. Betölthetetlen űrt hagy maga után.”

Az angyalföldi klub honlapján emlékezett meg Süllős Gyuláról, kiemelve, hogy a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással.

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség korábbi elnöke könnyeivel küszködve idézte fel az Indexnek Süllős Gyula alakját.

„Már az édesapjával is baráti viszonyban voltam, 15 éven át nemcsak a Vasas szakosztályának volt az elnöke és támogatója, hanem a MÖSZ elnökségében is másfél évtizedig tag volt. Nélküle nem lett volna az a Vasas ökölvívó-szakosztálya, ami, és a fia ugyanolyan odaadóan szolgálta szeretett sportágunkat, mint az édesapa. Nemcsak a magyar sport veszített el egy önzetlen támogatót, hanem én is egy hű barátot” – mondta megtörten.