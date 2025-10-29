ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.15
usd:
333.36
bux:
106906.25
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Süllős Gyula
Nyitókép: Facebook/Vasas SC

Kenyai légikatasztrófa: „Óriási veszteség Süllős Gyula halála” – döbbenten emlékezik a sportszakma

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A 43 éves Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke, valamint szinte az egész családja a keddi kenyai repülőgéptragédia áldozatai között van.

A sportvezetővel tartott felesége, két gyermeke, édesanyja, nővére, valamint a sógora. A két nagyobbik, már egyetemista gyermek nem utazott el a családdal – írta az Index.

„Már kedden tudtunk a szörnyű szerencsétlenségről, vízilabdázóink Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-meccsén meg akartunk emlékezni a tragédiáról, de mivel hivatalos értesítést még nem kaptunk, ezért eltekintettünk tőle – mondta a lapnak Markovits László, a Vasas klubelnöke. – Óriási veszteség Süllős Gyula halála, már az édesapja is jeles támogatója volt klubunknak és azon belül is az ökölvívóknak, a fia pedig édesapja szellemében vezette tovább a szakosztályt. Betölthetetlen űrt hagy maga után.”

Az angyalföldi klub honlapján emlékezett meg Süllős Gyuláról, kiemelve, hogy a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással.

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség korábbi elnöke könnyeivel küszködve idézte fel az Indexnek Süllős Gyula alakját.

„Már az édesapjával is baráti viszonyban voltam, 15 éven át nemcsak a Vasas szakosztályának volt az elnöke és támogatója, hanem a MÖSZ elnökségében is másfél évtizedig tag volt. Nélküle nem lett volna az a Vasas ökölvívó-szakosztálya, ami, és a fia ugyanolyan odaadóan szolgálta szeretett sportágunkat, mint az édesapa. Nemcsak a magyar sport veszített el egy önzetlen támogatót, hanem én is egy hű barátot” – mondta megtörten.

Kezdőlap    Sport    Kenyai légikatasztrófa: „Óriási veszteség Süllős Gyula halála” – döbbenten emlékezik a sportszakma

vasas

repülőgép-szerencsétlenség

kenya

süllős gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

A német vezetés az utóbbi évtizedekben nagyon elhanyagolta a védelmi fejlesztéseket, a Merz-kormány azonban már nem tétlenkedik, a közeljövőben hét új dandárt állítana fel, ami viszont jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz beszerzését és rengeteg pénz felhasználását követeli meg – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, évtizedekre meghatározza Németország helyzetét a védelmi politikában az az összehangolt fejlesztési folyamat, amely most elindul.
 

Szakértő: az oroszokra is veszélyes lehet a repülő Csernobil

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárnyal az Nvidia, történelmi mérföldkőnél a részvény

Szárnyal az Nvidia, történelmi mérföldkőnél a részvény

Új csúcson zárták a keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel azonban a Fed kamatdöntésére várva bizonytalanabb a hangulat. Nagyot ment a japán piac az ázsiai tőzsdéken, az európai tőzsdéken kis elmozdulások látszanak, a BUX viszont emelkedik az OTP vezetésével, céláremeléseket követően. Az amerikai kamatdöntés mellett a vállalati gyorsjelentések lesznek a fókuszban, több nagy név is jelent a technológia szektorból, mint a Meta, a Microsoft és az Alphabet, és a kereskedelmi megállapodásokra is figyelnek a piacok Donald Trump ázsiai körútján. Az Nvidia a mesterséges intelligencia által fűtött optimizmus közepette történelmi csúcsr szárnyalt az amerikai tőzsdék nyitását követően, és az első vállalat lett, amely elérte az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő őszinteséggel mesélt bukásáról az egykori futballista: &quot;tönkretették a drogok az életem&quot;

Elképesztő őszinteséggel mesélt bukásáról az egykori futballista: &quot;tönkretették a drogok az életem&quot;

Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica is waking up to damage across the island - earlier PM Andrew Holness warned of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 12:46
Sportágtörténeti eseményt is hozott Márton Viviana vb-ezüstérme
2025. október 29. 11:19
Sajtóhír: úgy tűnik, Robbie Keane nem hagyja el a Ferencvárost
×
×
×
×