2025. október 28. kedd
A Mombasa Air Safari kenyai légitársaság repülője
Nyitókép: Facebook/Mombasa Air Safari

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lezuhant egy Cessna Caravan típusú repülőgép Kenyában, a fedélzetén 8 magyar és 2 német turistával, valamint a kenyai pilótával.

A tragédia Kwale megyében történt, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

A gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság legfrissebb információi szerint a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet.

John Cleave, a Mombasa Air Safari igazgatója közleményében hangsúlyozta: igyekeznek minden támogatást megadni az áldozatok családtagjainak.

A szerencsétlenség Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok közlése szerint helyi idő szerint reggel fél hatkor történt. Megerősítette a helyiek és a légügyi hatóság információit, miszerint abban az időben heves eső volt a térségben.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A hatóságok tájékoztatása és a környéken lakók szerint a helyszínen már csak a kiégett roncsokat találták meg.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

(A nyitóképen nem a balesetben érintett repülőgép látható, hanem a Mombasa Air Safari egy másik, hasonló repülőgépe.)

