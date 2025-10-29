Kenyai légiszerencsétlenség: gyászol a sportvilág, ismert sportember és családja halt meg a katasztrófában

Először a Blikk írta meg, hogy ismert ember vesztette életét a kenyai légikatasztrófában, amikor röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant egy magyar turistákat szállító kisrepülőgép Kenyában. Senki nem élte túl a balesetet. A fedélzeten 11-en tartózkodtak, közülük nyolcan voltak magyarok.

A magyar utasok között volt Süllős Gyula, aki a Vasas ökölvívó-szakosztályát vezette, s vele volt a családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is. A lap úgy tudja, Süllős Gyulának két gyermeke itthon maradt, viszont a nyolc magyar áldozat együtt utazott és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívók Szövetségének tiszteletbeli elnöke megrendült a Kenyában lezuhant barátja halálhírén.

A Vasas közben közzétette: „Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt.”