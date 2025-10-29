ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
333.54
bux:
107014.51
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Katonák és mentõsök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülõgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP

Kenyai légiszerencsétlenség: gyászol a sportvilág, ismert sportember és családja halt meg a katasztrófában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kiderült: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek.

Először a Blikk írta meg, hogy ismert ember vesztette életét a kenyai légikatasztrófában, amikor röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant egy magyar turistákat szállító kisrepülőgép Kenyában. Senki nem élte túl a balesetet. A fedélzeten 11-en tartózkodtak, közülük nyolcan voltak magyarok.

A magyar utasok között volt Süllős Gyula, aki a Vasas ökölvívó-szakosztályát vezette, s vele volt a családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is. A lap úgy tudja, Süllős Gyulának két gyermeke itthon maradt, viszont a nyolc magyar áldozat együtt utazott és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívók Szövetségének tiszteletbeli elnöke megrendült a Kenyában lezuhant barátja halálhírén.

A Vasas közben közzétette: „Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt.”

Kezdőlap    Külföld    Kenyai légiszerencsétlenség: gyászol a sportvilág, ismert sportember és családja halt meg a katasztrófában

kenya

cessna

légibaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Új csúcson zárták a keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel azonban a Fed kamatdöntésére várva bizonytalanabb a hangulat. Nagyot ment a japán piac az ázsiai tőzsdéken, az európai tőzsdéken kis elmozdulások látszanak a nyitásban, a BUX viszont emelkedik az OTP vezetésével, céláremeléseket követően. Az amerikai kamatdöntés mellett a vállalati gyorsjelentések lesznek a fókuszban, több nagy név is jelent a technológia szektorból, mint a Meta, a Microsoft és az Alphabet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé

Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé

A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 10:16
Donald Trump: ha a Hamász nem viselkedik jól, akkor nagyon könnyen elintézzük őket
2025. október 29. 10:05
Súlyos döntés előtt Hollandia
×
×
×
×