Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Nyolc magyar áldozata van a kenyai légikatasztrófának. Az afrikai ország partvidékén a Mombasa Air Safari Cessna Caravan típusú kisrepülőgépe az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen helyi idő szerint reggel fél hatkor lezuhant és kigyulladt. A környéken akkor hevesen esett az eső. A pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet.

A szerencsétlenségnek nincs túlélője: nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány is meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán részvétét fejezte ki az elhunyt magyarok családjainak, és közölte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a tárca munkatársai pedig mindenben segítik az érintett családokat.

„Jelenlegi ismereteink szerint

egy kenyai szafariszervező turisztikai vállalkozás repülőgépével haladtak egy menetrend szerinti járaton, amikor bekövetkezett a szerencsétlenség, aminek az okáról nem tudunk semmit”

– mondta az Egek Ura Blog alapítója, Varga G. Gábor.

A szakértő az InfoRádióban kifejtette, nyolc magyar és két német utas volt a gépen, a pilóta kenyai volt, a gépet 2007-ben gyártották. Ez a Cessna Caravan típus egy hajtóműves, turbólégcsavaros repülőgép, amit kifejezetten ilyen turisztikai célokra és nagyon rövid regionális járatokra használnak a világ számtalan pontján.

Ez a gyártmány szerinte az egyik legmegbízhatóbb fajta ezek közül a kisgépek közül.

A Cessna neve mindenkinek ismerős lehet, aki hallott már repülésről szóló híreket. Mint Varga G. Gábor kiemelte, ez egy megbízható, kis karbantartásigényű, nagyon flexibilisen használható repülőgép, amely akár szilárd, akár füves burkolatú pályáról képes felszállni, rövid úton, kis sebességgel, és viszonylag kis sebességgel is képes repülni. A repülőgépet ez az operátor arra használta, amire való, kiindulva abból, hogy 18 évet töltött náluk eddig.

„Ha voltak is kisebb műszaki hibái, komoly problémát nem találtam az elmúlt évekből ezzel a repülőgéppel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy egyedi, sajnálatos balszerencsés eset fordult elő: néhány turista elindult élete legnagyobb élményére, egy ilyen szafarira, és szerencsétlenül járt” – mondta a szakértő.

A kérdésre, hogy a rossz időjárás mekkora szerepet játszhatott a történtekben, úgy vélekedett:

önmagában az esős időnek nem kellene ilyen balesetet okoznia.

Ha nagyon korlátozott volt a vízszintes látás, és ez zavarta a pilótát a tájékozódásban, akkor ez elméletileg lehetne a baleset kiváltó oka, de szerinte nagyon korai még bármit mondani, mert ebben a fázisban minden csak találgatás, amit semmi nem igazol vissza.

A gép nagyon apró darabokra tört, de egy baleset esetén ez nem számít rendkívülinek. Mint Varga G. Gábor fogalmazott, ez a Cessna a nagy utasszállítóknál lényegesen kisebb méretű repülőgép, a hossza két–két és fél személyautónyi. A repüléshez szükséges sebesség még ebben az esetben is biztosan legalább 100 km/óra kellett hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy ha a gép egy szélnyírás vagy bármi más nem várt időjárási körülmény miatt a földnek csapódik, a repüléshez szükséges minimális sebesség óriási mozgási energiát jelent ahhoz, hogy a gép tényleg darabjaira essen. „Nem nagyon tudok olyan balesetet elképzelni, aminek nem ezek a következményei. Csak egyetlenegy esetben nem törik ennyire össze a gép, ha a leszállás során kis sebességnél történik baleset” – mondta.

Az is kérdés, hogy milyen adathordozó fekete doboz van egy ilyen gép fedélzetén. A szakértő szerint mivel ezt a repülőgépet a turizmusban menetrend szerinti járatok üzemeltetésére használták, majdnem teljesen hasonló szabályok vonatkoznak rá, mint a nagy utasszállító repülőgépekre. Ez azt jelenti, hogy

valamilyen fedélzeti adatrögzítőnek kell lennie a repülőgépen.

„Ez annyira kicsi repülő, hogy utaskísérő nincs rajta, a személyzet is egyetlen fő, maga a pilóta. Ennek ellenére valamilyen adatrögzítőnek kellett lenni rajta, és mint a nagy gépeknek, ennek is hatósági felügyelet alatt áll az üzemeltetése, ami a jelen esetben a kenyai hatóságokat jelenti” – mondta el az Egek Ura Blog alapítója, Varga G. Gábor légikatasztrófa-szakértő az InfoRádióban.