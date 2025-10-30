ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
336.05
bux:
106989.61
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Katonák és mentõsök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülõgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP

Drámai beszámoló a kenyai repülőszerencsétlenségben érintett gépről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy német pilóta azt állítja, hogy két évvel ezelőtt ő is utazott azzal a repülőgéppel, amelynek balesetében tizenegy ember, köztük nyolc magyar turista vesztette életét kedden.

A repülőgép kedden az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel lezuhant és kigyulladt. A balesetet a nyolc magyar és a két német utas mellett a kenyai pilóta sem élte túl.

A Bildnek nyilatkozott egy 59 éves, pilótaengedéllyel is rendelkező német férfi, aki a hirado.hu szerint azt állította, hogy két évvel korábban, 2023. október 10-én ő is utazott ugyanazzal a kisrepülővel, amely kedden lezuhant, és az már akkor is „katasztrofális állapotban” volt.

„A pilótafülke szélvédője már 2023-ban is nagyon rossz állapotban volt a sok kavicsfelverődéstől. A légcsavar is pocsékul nézett ki, látszott, hogy nem fordítanak sok energiát a szervizelésre. Nagyon sok baj volt a géppel” – idézte fel. Azt is elmondta, hogy a gépnek két üzemanyagtartálya van, ezeknek külön szivattyúik, amelyeknek úgy kellene működniük, hogy azonos arányban fogyjon az üzemanyag mindkét szárnynál, hogy a gépnek ne legyenek egyensúlyproblémái például a leszállásnál. Ez azonban nem így működött, és a pilóta akkori elmondása szerint már évek óta küzdöttek ezzel a problémával.

Kenyai légikatasztrófa (2025. október 28.)
Kenyai légikatasztrófa (2025. október 28.)

Az Index szerint amikor a német férfi meglátta a légi katasztrófa helyszínén készült fotókat, azonnal bevillant neki a két évvel ezelőtti rázós utazás.

„Lelkiismeret-furdalásom van amiatt, hogy akkor nem szóltam a hibákról senkinek. De még most sem tudom, kihez kellett volna fordulnom, hogy érdemben történjen is valami” – mondta.

A német lap azt írta, hogy a kedden lezuhant, 5Y-CCA lajstromjelű Cessna gép 2007 óta üzemelt, az Egyesült Államokban gyártották és 2013-ban került be a Mombasa Air Safari flottájába.

Kezdőlap    Külföld    Drámai beszámoló a kenyai repülőszerencsétlenségben érintett gépről

magyarok

repülőgép-szerencsétlenség

kenya

utas

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly: ha most már nem hasal el az engedélyeztetés, akkor lesz jövőre Sziget Fesztivál

Gerendai Károly: ha most már nem hasal el az engedélyeztetés, akkor lesz jövőre Sziget Fesztivál

Újra napirendre veheti a Sziget Fesztivál ügyét a Fővárosi Közgyűlés, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke megegyezett az esemény felélesztésén dolgozó egykori alapítóval, Gerendai Károllyal. Karácsony Gergely főpolgármester szerint még nincsenek időzavarban, Radics Béla, a Fidesz képviselője is úgy nyilatkozott, támogatják az előterjesztést, ha megfelelő biztosítékot kapnak arra, hogy befolynak a fővárosnak járó pénzek.
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt a nagy döntés – mutatjuk, mi történik a forinttal

Megvolt a nagy döntés – mutatjuk, mi történik a forinttal

Csütörtökön a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollárárfolyam ingadozott napközben, a jen tovább gyengült, a forint pedig 334–335 között mozog a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. Délután az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt voltak nagy mozgások, ami a forintárfolyamra is kihatott!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump limits refugee admissions to 7,500 and gives priority to white South Africans

Trump limits refugee admissions to 7,500 and gives priority to white South Africans

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 18:25
Libanon harcba száll Izraellel – videó
2025. október 30. 16:30
Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen
×
×
×
×