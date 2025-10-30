Drámai beszámoló a kenyai repülőszerencsétlenségben érintett gépről

A repülőgép kedden az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel lezuhant és kigyulladt. A balesetet a nyolc magyar és a két német utas mellett a kenyai pilóta sem élte túl.

A Bildnek nyilatkozott egy 59 éves, pilótaengedéllyel is rendelkező német férfi, aki a hirado.hu szerint azt állította, hogy két évvel korábban, 2023. október 10-én ő is utazott ugyanazzal a kisrepülővel, amely kedden lezuhant, és az már akkor is „katasztrofális állapotban” volt.

„A pilótafülke szélvédője már 2023-ban is nagyon rossz állapotban volt a sok kavicsfelverődéstől. A légcsavar is pocsékul nézett ki, látszott, hogy nem fordítanak sok energiát a szervizelésre. Nagyon sok baj volt a géppel” – idézte fel. Azt is elmondta, hogy a gépnek két üzemanyagtartálya van, ezeknek külön szivattyúik, amelyeknek úgy kellene működniük, hogy azonos arányban fogyjon az üzemanyag mindkét szárnynál, hogy a gépnek ne legyenek egyensúlyproblémái például a leszállásnál. Ez azonban nem így működött, és a pilóta akkori elmondása szerint már évek óta küzdöttek ezzel a problémával.

Kenyai légikatasztrófa (2025. október 28.)

Az Index szerint amikor a német férfi meglátta a légi katasztrófa helyszínén készült fotókat, azonnal bevillant neki a két évvel ezelőtti rázós utazás.

„Lelkiismeret-furdalásom van amiatt, hogy akkor nem szóltam a hibákról senkinek. De még most sem tudom, kihez kellett volna fordulnom, hogy érdemben történjen is valami” – mondta.

A német lap azt írta, hogy a kedden lezuhant, 5Y-CCA lajstromjelű Cessna gép 2007 óta üzemelt, az Egyesült Államokban gyártották és 2013-ban került be a Mombasa Air Safari flottájába.