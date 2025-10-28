ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Turistákat szállító kisrepülõgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án. A balesetben a gépet üzemeltetõ Mombasa Air Safari légitársaság közlése szerint nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány vesztette életét.
Nyitókép: MTI/EPA

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

„Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között.

Az azonosítás folyamatban van, és amint megkapjuk a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése megtörténik. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit” – tudatta.

„Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében” – folytatta.

„A kenyai nagykövetségünk konzulja már úton van a helyszínre, így minden segítséget közvetlenül meg fogunk tudni majd adni a hozzátartozóknak” – tette hozzá.

„Természetesen az őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben minden segítséget megadjunk a számunkra” – mondta.

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

szijjártó péter

halottak

repülőgép-szerencsétlenség

kenya

repülőgép-baleset

