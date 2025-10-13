ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
Nyitókép: Unsplash

Biológiai csoda, 72 évesen is bajnokikon véd a megye III-ban a veterán kapus

Infostart

Nem mindennapi, több mint öt évtizedes aktív pályafutás után sem tervezi a visszavonulást Egri József, a Szentgál FC veterán kapusa, aki 72 évesen a vármegyei harmadosztályban két unokájával is egy csapatban játszik.

A Veszprém vármegyei Szentgál FC idős focikapusa a futballpályák különleges jelensége. Egri József a vármegyei harmadosztályban szereplő csapatban ma már nem csak kiegészítő ember, a 42 évvel fiatalabb kapustársával nagyjából felezik a játékperceket. A sportember elmondása szerint mindig visszahívták, amikor épp kapusra volt szükség - írja a veol.hu.

Egri József Komárom-Esztergom vármegyében, Nagysápon kezdett focizni, játszott csatárként is, de a sok csel miatti sérülések elkerülése végett hamar a kapuba állt. Kiemelte, hogy sosem futballozott pénzért,

a Dorog NB II-es csapatához is eljutott, de a cserepadot nem akarta melegíteni.

Negyven évvel ezelőtt költözött Szentgálra, ahol tovább folytatta pályafutását. A településen többször is megszűnt, majd újraindult a labdarúgás, de a rutinos kapust mindig visszahívták.

Egri József jelenleg is kiváló fizikai állapotban van, és bár a nyári felkészülés alatt bordája is eltört, pár hét kihagyás után visszatért.

A veterán focista esetében a család is a labdarúgás megszállottja: a 10 gyermekes, 31 unokás családfő a Szentgál FC-ben két unokájával együtt szerepel, és felesége, Juci néni is rendszeresen kijár a mérkőzésekre. Egri József a pályafutását előreláthatólag még 2-3 évig folytatja.

