2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Marad a multiadó, a bankadó és a rezsicsökkentés – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Szijjártó Péter és a honvédelmi tárca is cáfolta, hogy magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét. A jövőben csak digitális személyi igazolvánnyal lehet munkát vállalni Nagy-Britanniában.

Az orosz energia kérdéséről is tárgyalt az amerikai elnökkel a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról számolt be: tájékoztatta Donald Trumpot az IMF jelentéséről, amely szerint ha leválasztják az orosz földgázról Magyarországot, a GDP 4 százalékkal csökken. Közölte azt is, brüsszeli követelés ellenére marad a multiadó, a bankadó és a rezsicsökkentés.

A keret kimerülése miatt felfüggesztette a távhőszolgáltatók számára kiírt támogatási pályázat 3. szakaszát az Energiaügyi Minisztérium. A 2. szakasz végéig 65 kérelem érkezett be csaknem 74 milliárd forint igénnyel, ami jóval meghaladta a 45 milliárd forintos keretet. A tárca vizsgálja a többletforrás biztosításának lehetőségét.

Hivatalosan is átadták a BMW új autógyárát Debrecenben, ahol megkezdődött a cég legújabb modellje, a Neue Klasse iX3 sorozatgyártása. A megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány több tagja is részt vett.

Megjelent a rákosrendezői nemzetközi tervpályázat az Európai Unió közbeszerzési oldalán. A benyújtott pályaművek értékelése jövő tavasszal várható - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén hagyta jóvá a tervpályázatot.

Átvette a nyomozást az ügyészég a rendőrségtől a Szőlő utcai javítóintézetnél zajló eljárás ügyében. Korábban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmény miatt indított nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. Orbán Viktor a miniszterelnök a Kossuth Rádióban kijelentette, a kormány minden tagja ártatlan a Szőlő utcai ügyben.

Október 1-től indul és október 23-ig tart a Tisza párt Nemzet Hangja szavazása – közölte a párt elnöke. Magyar Péter a Facebook oldalán tudatta: 5 kérdésre lehet majd válaszolni a TISZA Világ applikációban, köztük szerepel az adócsökkentés, nyugdíjemelés, vagyonadó már egymilliárd forint felett, a családi kedvezmények emelése, valamint független vizsgálat a gyermekbántalmazások kapcsán.

Bemutatta a Demokratikus Koalíció választási programját a párt elnöke. Dobrev Klára a budapesti rendezvényén úgy vélte: az állam összeomlott, ezért azt újjá kell építeni egy kormányváltás esetén. Az ellenzéki politikus úgy vélte: az egyik legfontosabb feladat a gyermekvédelmi szolgálatok megerősítése.

Megjelent az Antifa szervezeteket Magyarországon terrorszervezetté nyilvánító kormányrendelet. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy amerikai mintára Magyarország is terrorszervezetté az antifasiszta mozgalmat.

Ütemterv szerint valósítja meg a Paks II projektet a Roszatom, jelenleg is folynak a munkálatok az építési területen. Az orosz cég első helyettese emellett úgy véli: az Európai Bíróság ítélete nincs befolyással a beruházásra.

A magyar külügyi tárca és a honvédelmi minisztérium is cáfolta, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Előzőleg az ukrán elnök állította azt, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a magyar felderítő drónok célja az ukrán ipari fejlesztési lehetőségek a feltárása lehetett. Eközben ismét orosz vadászgép miatt riasztották a Baltikumban járőröző magyar Gripeneket.

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek - közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A lépés válasz arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni nyári ukrán támadást vezette.

Lengyelország védelmét és egyúttal a Németország okozta II. világháborús károk rendezését célzó pénzalap létrehozását javasolta a lengyel alsóház elnöke német kollégájával tartott találkozója után. Németország befizetéséből Lengyelország felépítené a közös, valamint Európa biztonságát.

Az Egyesült Államok nem engedi meg Izraelnek Ciszjordánia annektálását – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump azután beszélt erről, hogy telefonon egyeztetett az izraeli miniszterelnökkel, és előrelépést említett a gázai helyzettel kapcsolatban.

Az olasz államfő felhívást intézett a segéllyel Gázába tartó nemzetközi flottilla tagjaihoz. Sergio Mattarella arra kérte az aktivistákat, hogy adják át a jeruzsálemi latin patriarkátusnak a civil lakosságnak szánt segélyeket, amelyet biztonságban továbbítanak a Gázai övezetben élőknek.

Irán felmondja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel kötött egyezményét, ha a nyugati államok visszaállítják a Teheránra kirótt szankciókat - közölte az iráni külügyminiszter. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a büntetőintézkedések visszaállítását, feltételekkel, szeptember 19-én.

Öt év börtönbüntetésre ítéltek első fokon Münchenben egy szélsőbaloldali nőt, Budapesten elkövetett garázdaságért. A vádak szerint a magyar fővárosban tavaly többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

Októbertől jelentős vámokat vezet be több termékkategóriára az Egyesült Államok. A gyógyszeripari termékekre 100 százalékos, a nehézgépjárművekre 25 százalékos vámot alkalmaznak. Az európai uniós gyógyszeripari termékekre kivetett vámokat 15 százalékban maximálták.

Aláírta a TikTok további Egyesült Államokbeli működését biztosító rendeletet írt az amerikai elnök. A rendelet értelmében a TikTok amerikai szolgáltatásának tulajdonosa a jövőben újonnan létrejövő nemzetközi vegyesvállalat lesz, amelynek többségi tulajdonosai amerikai befektetők lesznek.

A jövőben csak digitális személyi igazolvánnyal lehet munkát vállalni Nagy-Britanniában. A parlamenti jóváhagyást is igénylő elképzelés az országban törvényesen és életvitelszerűen élő külföldiekre is vonatkozik.

