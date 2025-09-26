Orbán Viktor péntek reggel: a kormány minden tagja ártatlan, minden rágalmazót utol fogunk érni

Péntek reggel a Kossuth rádiónak terjedelmes interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök.

Szőlő utca

Elsőként a Szőlő utcai "gyermekvédelmi ügyről" beszélt.

"Szegény Szőlő utcai lakosok, nem irigylem őket. A Szőlő utcában egy börtön van, fiatalkorúak börtöne, ahol fiúkat tartanak fogva. A vád szerint a vezető nőket futtatott, de ennek semmi köze az intézményhez. Egy külföldi szálakat mozgató rendszerben viszont elindult egy pedofilvád, aminek azt hazudják, hogy a szálai elérnek a kormányig" - fogalmazott, hozzátéve,

a pedofil-bűncselekmény vádja a legsúlyosabb a civilizációban, legoptimálisabb lenne "felnégyelni", aki ilyen bűnt elkövet.

Azonban ha valaki "kormányt akar buktatni" ilyen hamis váddal, az "háromszoros bűnt követ el".

"Ez esetben a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség. Súlyos jogkövetkezmények lesznek" - szögezte le.

A közélet erőszakosabbá válásáról azt mondta: nem híve a dolgok túlbonyolításának, szerinte "rendesen kell viselkedni, nem kell a másikat bántani, (...) nem okoz örömet, ha a másikat gyomron vágjuk".

Szerinte ez a vádözön összefügg Európa migrációs és gazdasági problémáival, "borulnak a dolgok, romlik le az élet, ez egyre inkább agresszivitást növel a politikában is. A politikusoknak felelősségük, hogy ezt az agresszív, ideges, erőszakos közeget ne engedjék besurranni a közéleti vitákba. Mindenki tízszer gondolja meg, hogy mit mond" - fogalmazott Orbán Viktor.

Energiahordozók: "térdre rogyna a magyar gazdaság az orosz energiahordozók nélkül"

Az energiaforrások terén a kormányfő szerint nincs értelmes vita, mert csak egyetlen értelmes álláspont van, mivel nincs Magyarországnak tengerpartja.

Felidézte az IMF egy hónappal ezelőtti jelentését a magyar gazdaságról, amelyben van egy pont, amelyet nem vitat: ha Magyarország leválik az orosz energiahordozókról, abban a percben 4 százalékkal leesik a gazdaság teljesítménye. Ebben az eseben térdre rogyna a gazdaság, magyar családok százezrei mennének tönkre – fogalmazott. "Ezt elmondtam Donald Trump amerikai elnöknek, kértem, hogy tanulmányozza a jelentést" – hangsúlyozta. Hozzátette: a vállalkozások és a családok is többet fizetnének az energiáért. Ámde "Amerika és Magyarország is szuverén", saját érdekei vannak.

Adórendszer

Szólt a családi adórendszert érő kritikákról.

"Adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, 4000 milliárdot hagyunk a családoknál. Mindig is volt vita az ellenzék és a kormány között adókérdésben; az ellenzék olyan pártokból áll, akik azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és úgy osztják szét, hogy a világ igazságosabb legyen, de ez nem működik. Mi azt gondoljuk, hogy bizonyos közszolgáltatásoknak működni kell. Ők mindig adóemelést akarnak" - részletezte.

Szerinte a Tisza Párt adószakértőjét - Kármán Andrást - sok évvel ezelőtt éppen ő küldte el államtitkáraként, és az vele a legfőbb baj, hogy "bankár, szegény", ilyen fejjel gondolkodik, külföldi kifizetési listán van.

Orbán Viktor úgy látja, nem csupán jól, de szépen is kell élni, a kormánynak teendője, hogy ne csak gépként, munkaegységként tekintsen az emberekre,

szépséget márpedig a sport és a kultúra hoz az emberek életébe.

Ezért döbben meg azon, hogy a Tisza Párt megszüntetné a sporttámogatásokat.

Említést tett a minap átadott békési beruházásokról is, egyik ilyen a szingapúri ipari alapanyaggyár, ami 2500 embernek ad munkát. Továbbá ugyanígy támogatta a kormány a debreceni BMW-gyár beruházását, mert az is "kenyeret ad a magyaroknak".

Kijelentette, a Tisza Párt szavazói progresszív, többkulcsos adórendszert akarnak, de ők "a kisebbség", és azt is bevallotta a pártvezetés, hogy ezt el fogják titkolni a választásokig. Közben - mint a kormányfő folytatta - a Tiszánál a családpolitikai intézkedéseket is át akarják alakítani. A közbeszédben forgó vagyonadó következménye pedig az lesz, hogy sokaknak vagyonbevallást is kell készítenie, ezzel szemben ő úgy gondolja, hogy "ne piszkáljuk az embereket, éljenek, ahogy akarnak".

Brüsszeli követelések

Kijelentette, Brüsszelnek vannak követelései, amelyeket ő nem teljesít:

a migráció,

a bankadó,

Ukrajna és a háború,

a családtámogatás,

a rezsicsökkentés

kérdésében.

Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét "joystickolható" vezetőnek tartja, aki ellen csak azért nem indulhat eljárás, mert Brüsszel "tartja" őt a mentelmi jogon keresztül. A kormányfő szerint Brüsszelnek olyan vezető kell, akit tudnak zsarolni, mert az majd beengedi a migránsokat, beviszi Magyarországot a háborúba, Ukrajna mellé áll, "ad egy pofont a rezsicsökkentésnek".

Szólt még az Alföld-programról, amelynek óriási pillanata, hogy Debrecenben elektromos BMW-t építő gyár lesz.