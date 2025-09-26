ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: a kormány minden tagja ártatlan, minden rágalmazót utol fogunk érni

Infostart

A Kossuth rádió stúdiójában kezdte a munkanapját a miniszterelnök. Szólt a Szőlő utcai "gyermekvédelmi ügyről", aminek szerinte semmi köze az intézményhez, de a kormánytagokhoz sem. A pedofilbűnöket elkövetőket szerinte "a legoptimálisabb felnégyelni lenne", másfelől viszont azt mondta, az Európára nehezedő válságok miatti ideges, erőszakos közegnek nem szabad leszivárognia a közbeszédbe. Elmondta, mit mondott pontosan Donald Trumpnak szerda esti beszélgetésük alkalmával.

Péntek reggel a Kossuth rádiónak terjedelmes interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök.

Szőlő utca

Elsőként a Szőlő utcai "gyermekvédelmi ügyről" beszélt.

"Szegény Szőlő utcai lakosok, nem irigylem őket. A Szőlő utcában egy börtön van, fiatalkorúak börtöne, ahol fiúkat tartanak fogva. A vád szerint a vezető nőket futtatott, de ennek semmi köze az intézményhez. Egy külföldi szálakat mozgató rendszerben viszont elindult egy pedofilvád, aminek azt hazudják, hogy a szálai elérnek a kormányig" - fogalmazott, hozzátéve,

a pedofil-bűncselekmény vádja a legsúlyosabb a civilizációban, legoptimálisabb lenne "felnégyelni", aki ilyen bűnt elkövet.

Azonban ha valaki "kormányt akar buktatni" ilyen hamis váddal, az "háromszoros bűnt követ el".

"Ez esetben a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség. Súlyos jogkövetkezmények lesznek" - szögezte le.

A közélet erőszakosabbá válásáról azt mondta: nem híve a dolgok túlbonyolításának, szerinte "rendesen kell viselkedni, nem kell a másikat bántani, (...) nem okoz örömet, ha a másikat gyomron vágjuk".

Szerinte ez a vádözön összefügg Európa migrációs és gazdasági problémáival, "borulnak a dolgok, romlik le az élet, ez egyre inkább agresszivitást növel a politikában is. A politikusoknak felelősségük, hogy ezt az agresszív, ideges, erőszakos közeget ne engedjék besurranni a közéleti vitákba. Mindenki tízszer gondolja meg, hogy mit mond" - fogalmazott Orbán Viktor.

Energiahordozók: "térdre rogyna a magyar gazdaság az orosz energiahordozók nélkül"

Az energiaforrások terén a kormányfő szerint nincs értelmes vita, mert csak egyetlen értelmes álláspont van, mivel nincs Magyarországnak tengerpartja.

Felidézte az IMF egy hónappal ezelőtti jelentését a magyar gazdaságról, amelyben van egy pont, amelyet nem vitat: ha Magyarország leválik az orosz energiahordozókról, abban a percben 4 százalékkal leesik a gazdaság teljesítménye. Ebben az eseben térdre rogyna a gazdaság, magyar családok százezrei mennének tönkre – fogalmazott. "Ezt elmondtam Donald Trump amerikai elnöknek, kértem, hogy tanulmányozza a jelentést" – hangsúlyozta. Hozzátette: a vállalkozások és a családok is többet fizetnének az energiáért. Ámde "Amerika és Magyarország is szuverén", saját érdekei vannak.

Adórendszer

Szólt a családi adórendszert érő kritikákról.

"Adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, 4000 milliárdot hagyunk a családoknál. Mindig is volt vita az ellenzék és a kormány között adókérdésben; az ellenzék olyan pártokból áll, akik azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és úgy osztják szét, hogy a világ igazságosabb legyen, de ez nem működik. Mi azt gondoljuk, hogy bizonyos közszolgáltatásoknak működni kell. Ők mindig adóemelést akarnak" - részletezte.

Szerinte a Tisza Párt adószakértőjét - Kármán Andrást - sok évvel ezelőtt éppen ő küldte el államtitkáraként, és az vele a legfőbb baj, hogy "bankár, szegény", ilyen fejjel gondolkodik, külföldi kifizetési listán van.

Orbán Viktor úgy látja, nem csupán jól, de szépen is kell élni, a kormánynak teendője, hogy ne csak gépként, munkaegységként tekintsen az emberekre,

szépséget márpedig a sport és a kultúra hoz az emberek életébe.

Ezért döbben meg azon, hogy a Tisza Párt megszüntetné a sporttámogatásokat.

Említést tett a minap átadott békési beruházásokról is, egyik ilyen a szingapúri ipari alapanyaggyár, ami 2500 embernek ad munkát. Továbbá ugyanígy támogatta a kormány a debreceni BMW-gyár beruházását, mert az is "kenyeret ad a magyaroknak".

Kijelentette, a Tisza Párt szavazói progresszív, többkulcsos adórendszert akarnak, de ők "a kisebbség", és azt is bevallotta a pártvezetés, hogy ezt el fogják titkolni a választásokig. Közben - mint a kormányfő folytatta - a Tiszánál a családpolitikai intézkedéseket is át akarják alakítani. A közbeszédben forgó vagyonadó következménye pedig az lesz, hogy sokaknak vagyonbevallást is kell készítenie, ezzel szemben ő úgy gondolja, hogy "ne piszkáljuk az embereket, éljenek, ahogy akarnak".

Brüsszeli követelések

Kijelentette, Brüsszelnek vannak követelései, amelyeket ő nem teljesít:

  • a migráció,
  • a bankadó,
  • Ukrajna és a háború,
  • a családtámogatás,
  • a rezsicsökkentés

kérdésében.

Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét "joystickolható" vezetőnek tartja, aki ellen csak azért nem indulhat eljárás, mert Brüsszel "tartja" őt a mentelmi jogon keresztül. A kormányfő szerint Brüsszelnek olyan vezető kell, akit tudnak zsarolni, mert az majd beengedi a migránsokat, beviszi Magyarországot a háborúba, Ukrajna mellé áll, "ad egy pofont a rezsicsökkentésnek".

Szólt még az Alföld-programról, amelynek óriási pillanata, hogy Debrecenben elektromos BMW-t építő gyár lesz.

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A NATO több platformon, közvetetten és közvetlenül is figyelmeztette Oroszországot: ha folytatják a légtérsértéseket, a szövetség le fogja lőni az orosz repülőgépeket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt: Moszkva már most is háborúban áll a NATO-val, Ukrajnán keresztül. Donald Trump amerikai elnök tegnap ismét papírtigrisnek nevezte Oroszországot. A fronton Kupjanszk egyre rosszabb helyzetben van: a harkivi várost utcáról utcára foglalják el az orosz katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Vészesen tejed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni

Vészesen tejed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni

Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.

Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

