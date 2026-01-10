ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Rendőrségi videó: forgalommal szemben állt meg a kamionos

Infostart

Hangsúlyozzák: ilyen rossz időben különösen fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat.

Videót tett közzé a rendőrség egy, a napoban történt esetről, amelyen egy, a hóban leállt kamion látható. A rendőrök hangsúlyozzák: nem felel meg a valóságnak, ami a neten terjed, miszerint „bírságoltak segítségnyújtás helyett”. A valóságban az történt, hogy szerdán az M1-es autópálya melletti egyik bekötőúton egy kamion szabálytalanul, a forgalommal szemben várakozott. A rendőrök csak az üres kamiont találták a helyszínen. Körbefotózták, majd pár óra múlva visszatértek, és a kamion még mindig ott állt, miközben az út már csak sónedves volt. A sofőr elismerte a szabálysértést, nem tett panaszt, majd néhány percen belül önerőből elhajtott a kamionnal.

A rendőrök kérik: mindenki tartsa be a szabályokat, mert a szabálytalankodás veszélyes, és a forgalmat is akadályozza. Hangsúlyozzák: különösen ebben a rossz időben a cél az, hogy mindeki biztonságban hazaérjen.

Kezdőlap    Belföld    Rendőrségi videó: forgalommal szemben állt meg a kamionos

videó

rendőrség

kamion

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok

Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok

Immár ötödik alkalommal beszélgettünk két kiváló magyar ivy league-es diákkal az amerikai elitoktatás szépségeiről és buktatóiról: Kovács Ferenc Somával a Harvardról és Szepesi Mórral a Yale-ről. Mivel már öt szemesztert abszolváltak sikeresen, egyre több szakmai kérdést is megbeszéltünk a politika, a gazdaság és a tőkepiacok területén, de tettük ezt továbbra is úgy, hogy a személyes hangvétel és az élményszerű, szubjektív elbeszélés semmiképpen ne lássa kárát. A beszélgetést Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes

Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

We will do it "the easy way" or "the hard way", he said, but Denmark says the territory is not for sale.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 08:00
Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek
2026. január 10. 07:51
Pazar fotók: újra Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
×
×
×
×