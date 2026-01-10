Rendőrségi videó: forgalommal szemben állt meg a kamionos

Videót tett közzé a rendőrség egy, a napoban történt esetről, amelyen egy, a hóban leállt kamion látható. A rendőrök hangsúlyozzák: nem felel meg a valóságnak, ami a neten terjed, miszerint „bírságoltak segítségnyújtás helyett”. A valóságban az történt, hogy szerdán az M1-es autópálya melletti egyik bekötőúton egy kamion szabálytalanul, a forgalommal szemben várakozott. A rendőrök csak az üres kamiont találták a helyszínen. Körbefotózták, majd pár óra múlva visszatértek, és a kamion még mindig ott állt, miközben az út már csak sónedves volt. A sofőr elismerte a szabálysértést, nem tett panaszt, majd néhány percen belül önerőből elhajtott a kamionnal.

A rendőrök kérik: mindenki tartsa be a szabályokat, mert a szabálytalankodás veszélyes, és a forgalmat is akadályozza. Hangsúlyozzák: különösen ebben a rossz időben a cél az, hogy mindeki biztonságban hazaérjen.