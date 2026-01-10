Százmilliárdos beruházást vár az amerikai olajcégektől Donald Trump

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Házban tartott pénteki találkozón arra szólította fel a nagy amerikai olajvállalatok vezetőit, hogy legalább 100 milliárd dollár értékben ruházzanak be Venezuela olajiparának újjáépítésébe.

Trump a találkozó elején kijelentette: ha a meghívott cégek nem kívánnak részt venni a programban, más vállalatok készen állnak a belépésre. Az elnök szerint az Egyesült Államok és Venezuela "jól együttműködik" az ország leromlott energiainfrastruktúrájának helyreállításában, és amerikai vállalatok "százmilliárd dolláros nagyságrendben" fektetnének be az olajkitermelés bővítésébe. A sajtó kizárása mellett lefolytatott megbeszélések után Trump részletek közlése nélkül "nagyszerű találkozóról" és "egyfajta megállapodásról" tett említést.

Az elnök hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok dönt arról, mely cégek léphetnek be a venezuelai piacra, és kormányzata kész garantálni a beruházók fizikai és pénzügyi biztonságát,

bár ennek részleteit nem ismertette. Chris Wright energiaügyi miniszter szerint reális lehetőség az amerikai Export-Import Bank bevonása a projektek finanszírozásába a kockázatok csökkentése érdekében.

Az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods szerint Venezuela jelenlegi jogi és gazdasági környezete "nem alkalmas befektetésre", és jelentős változásokra lenne szükség a jogi és kereskedelmi keretekben. A ConocoPhillips vezérigazgatója, Ryan Lance felidézte, hogy cége mintegy 12 milliárd dollárt veszített a korábbi venezuelai államosítások során. A Chevron vezetője a meglévő, korlátozott jelenlétről beszélt; a Chevron az egyetlen nagy amerikai olajcég, amely jelenleg is működik Venezuelában, vegyesvállalat formájában.

A tanácskozáson Donald Trump azt mondta, hogy adminisztrációjának jó kapcsolatot sikerült kialakítania a Venezuelát jelenleg irányító vezetéssel, majd "bölcsnek" nevezte a caracasi kormányzatot, és utalt arra, hogy az Egyesült Államok ellenkező esetben egy újabb katonai csapással "megsemmisítheti a helyet".

Egyben bejelentette, hogy a jövő héten a Fehér Házba látogat Maria Corina Machado, Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető. Hozzátette, hogy a politikus akár szerepet játszhat a Venezuela jövőjének kialakításáról szóló folyamatban.

Donald Trump egyben célnak nevezte, hogy Venezuelában visszaszorítsa a kínai és orosz befolyást, majd hozzátette, hogy lát üzleti lehetőséget a venezuelai kőolaj értékesítésében Kína számára.

Venezuela a világ legnagyobb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, mintegy 303 milliárd hordóval, ami a globális tartalékok körülbelül 17 százaléka. A készletek túlnyomó hányada azonban nehézolaj, amelyet speciális technológiával lehet csak finomítani. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti finomítóinak egy része alkalmas a venezuelai nehézolaj feldolgozására.

Washington szabadon engedte a lefoglalt tanker legénységének két orosz tagját

Az Egyesült Államok szabadon engedte a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalt a Marinera néven orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tanker legénységének két orosz tagját - jelentette be pénteken a moszkvai külügyminisztérium.

A tárca üdvözölte a döntést és köszönetet mondott Washingtonnak, egyben jelezte: intézkedik az érintettek mielőbbi hazatéréséről.

Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét idézve az Interfax Ukraine közölte, hogy hajó legénységének nagy része ukrán állampolgár. Sztefanisina elmondta, hogy az ukrán diplomaták kapcsolatban állnak az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést az ukrán legénységi tagokhoz, és folyamatos kapcsolatot tartsanak velük. "A nagykövetség kézben tartja a helyzetet, és minden szükséges eszközt igénybe vesz az ukrán állampolgárokkal való kapcsolattartás érdekében" - idézte a nagykövetet az Interfax Ukraine.

A Marinera - korábbi nevén Bella-1 - a Fehér Ház szóvivője Karoline Leavitt tájékoztatása szerint a venezuelai szankcionált olajexportot bonyolító úgynevezett "árnyékflottához" tartozott.

A orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a hajó 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az orosz állami zászló alatt közlekedjen, összhangban az orosz jogszabályokkal és a nemzetközi joggal. A minisztérium korábban azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet fedélzetre lépését követően Izland közelében elveszítették a kapcsolatot a hajóval.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben öt hajót foglalt le a venezuelai olajexport visszaszorítására irányuló műveletek részeként. Legutóbb, pénteken a Karib-térségben egy újabb tankert, az Olina nevű hajót tartóztatták fel Trinidad közelében; amerikai források szerint a hajó hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt közlekedett, és Venezuelából indult.