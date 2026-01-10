ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Irán beveti a hadsereget a tüntetők ellen

Infostart

A hadsereg Izraelt és "ellenséges terrorista csoportokat" vádolta azzal, hogy "alá akarják ásni az ország közbiztonságát".

Az iráni hadsereg szombaton bejelentette, hogy meg fogja védeni a stratégiai infrastruktúrát és a közvagyont, miközben az ország vallási vezetése egyre határozottabban lép fel az utóbbi évek legnagyobb tüntetéseinek leverésére.

"A hadsereg, a legfőbb parancsnok irányítása alatt, más fegyveres erőkkel együtt, a régióban az ellenség mozgásának követése mellett, határozottan védi és őrzi a nemzeti érdekeket, az ország stratégiai infrastruktúráját és a közvagyont" - fogalmaztak a közleményben.

A hadsereget és a Forradalmi Gárdát, a hadseregtől függetlenül működő elit fegyveres egységet az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah irányítja.

A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások péntek éjszaka is folytatódtak. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást.

Az állami média szerint Karajban, Teherántól 20 kilométerre nyugatra, a "lázadók" felgyújtottak egy önkormányzati épületet. Az állami televízióban felvételeket sugároztak a biztonsági erők tüntetések alatt életüket vesztett tagjainak a temetéséről.

Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek arról számolt be, hogy Irán nyugati részén bevetették a Forradalmi Gárdát, amely korábban is részt vett a tüntetések leverésében.

A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolták a "zavargások" szításával, miután Donald Trump amerikai elnök pénteken figyelmeztette az iráni vezetést, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig szombaton kijelentette, hogy "az Egyesült Államok támogatja Irán bátor népét".

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) adatai szerint január 9-ig 65 ember - 50 tüntető és 15 biztonsági személy - vesztett életét a tüntetések során. A norvégiai székhelyű emberi jogi szervezet, a Hengaw pedig arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben több mint 2500 embert tartóztattak le Iránban.

Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah Egyesült Államokban élő fia az X közösségi platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy a cél már nemcsak az utcai tüntetés, hanem az "hogy felkészüljünk a városok központjainak elfoglalására és megtartására". Pahlavi emellett országos sztrájkra hívta "a gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban, különösen a közlekedésben, az olaj-, gáz- és energiaiparban dolgozókat".

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetői pénteken közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélték a tüntetők meggyilkolását, és felszólították az iráni hatóságokat, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

Kezdőlap    Külföld    Irán beveti a hadsereget a tüntetők ellen

tüntetés

hadsereg

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs
hóhelyzet

Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs
Még mindig sok dolga van a mentőknek, és a szociális ellátó rendszerben dolgozóknak. Sok iskolában van tanítási szünet, 29-ben pedig online oktatás.
 

Figyelmeztet a MÁV: ez vár arra, aki vonatra, buszra ül

BKK: a kirándulók autó helyett busszal menjenek a Normafához!

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Sorra fagynak be a tavak, de...

Rászervez a hidegre a MOHU is

Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

A havazás jót tett a hazai erdőknek, mert a hótakaró védi a növényeket a fagyok ellen – mondta az Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az InfoRádióban. A vadgazdálkodásért felelős vadászok kríziskezelési üzemmódra tértek át az extrém hideg és a folyamatos havazás miatt, fontos a jól átgondolt etetés – hangsúlyozta Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják. Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatóján pénteken. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár

Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár

Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 11:45
Hórekordot hozott a péntek Moszkvában
2026. január 10. 11:35
Közösen álltak ki a grönlandi pártok: grönlandiak akarunk lenni
×
×
×
×