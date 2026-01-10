ARÉNA - PODCASTOK
icicle on the frozen water tap close-up indoors. selective focus
Nyitókép: gutaper

Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs

Infostart

Még mindig sok dolga van a mentőknek, és a szociális ellátó rendszerben dolgozóknak. Sok iskolában van tanítási szünet, 29-ben pedig online oktatás.

Elzárt település, lezárt utak nincsenek és már minden településen újra van áram - számolt be róla az Operatív Törzs reggeli ülése után Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Tegnap 13 vármegye 55 településén összesen 15 306 fogyasztási helyen akadozott vagy szünetelt átmenetileg az áramszolgáltatás. A szolgáltató mindenhol néhány órán belül kijavította a hibát. Hozzátette: jól mutatja a téli időjárásnak a rendkívüliségét, hogy tegnap délelőtt

megdőlt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja, meghaladta a nyolcezer megawattot.

Az ivóvízellátásban tegnap 8 vármegye 13 településén, összesen 1531 fogyasztónál akadozott az ivóvízellátás. Három település kivételével ez mostanra mindenhol megoldódott,

jelenleg Balatonszárszón, Somogyszobon és Siófokon 180 fogyasztási helyen szünetel az ivóvízellátás.

A szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, 1-2 órán belül ez meg fog oldódni. A szemétszállítás 16 településen továbbra is néhány napos csúszással valósul meg.

Tanítási szünet és online oktatás

Szombaton 25 középiskolában szünetet, 29-ben pedig online oktatást rendeltek el.

A köznevelésben két általános iskolában Ilken és Mernyén a fűtési rendszer problémája miatt kellett átmenetileg tanítási szünetet elrendelni, illetve egy tatabányai gimnáziumban csőtörés miatt kellett tanítási szünetet az igazgatónak elrendelni. A helyreállítás mindhárom iskolában folyamatban van, ezek vélhetően hétfőig meg fognak oldódni.

Közlekedés

Elmondta, hogy az ónos eső intenzitása tegnap elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest, azonban ma még helyenként várható havazás is, ónos eső is, illetve estétől erősebb szél várható egyes területeken, ezért hófúvás is előfordulhat. Továbbra is mindenkitől azt kérjük, hogy a HungaroMet meteorológiai riasztásait vegye komolyan, ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, akinek nem létszükséglet inkább el se induljon.

Az utak tisztításában a tegnapi napon összesen 154 munkagép vett részt. A Volán hálózatán csökkent a busszal el nem érhető települések száma, jelenleg 5 ilyen település van, amely nem érhető el busszal. Az utakon jelenleg sehol sincsen súlykorlátozás érvényben.

Mentők, kórházak

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 4205 esetben nyújtottak segítséget, ez nagyjából 10 százalékkal több az átlagnál.

35 esetben kihűlt betegnek segítettek.

Hangsúlyozta: az Országos Mentőszolgálat jelenleg 100 százalékkos kapacitással dolgozik. minden mentőegység "fut", további erők is bevonhatóak. Jelenleg 7 mentőhelikopter, 785 földi mentő egység és 100 ügyeleti kijáró egység áll készenlétben.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta, hogy a sürgősségi és traumatológiai ellátásban 20-30 százalékkal nőtt az esetszám. Azt hangsúlyozta, hogy a kórházak felkészültek a betegszám növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják a hozzájuk fordulókat. Szavai szerint a kórházakban a működési körülmények, a működési feltételek, a fogyóanyagok minden esetben maximálisan biztosítottak.

Szociális ellátás

A szociális ellátásban elrendelt vörös kód első 48 órájában 421 hívás érkezett a hajléktalan diszpécserszolgálatokra, ebből 224 olyan esetben, ami közterületen lévő bajba jutott emberről szólt. Ezek közül 123 esetben vált szükségessé az adott illető biztonságos elhelyezése - számolt be róla a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila hangsúlyozta: a korábbiaknál jóval nagyobb számban érkeznek ilyen jelzések, ami egyrészt a rendkívüli időjárásnak, másrészt pedig az egymásért vállalt felelősségteljes magatartásnak is köszönhető.

Megsimételte, hogy van elég rendelkezésre álló férőhely ma Magyarországon a hajléktalanellátó rendszerben, országosan 88,3 százaléka foglalt, tehát 10-ből 1 ágy szabad országosan. Ha valahol átmenetileg elfogy a hely, akkor a polgárőrség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a szociális munkások a vörös kód rendszerében igénybe vehető szociális intézményekben biztonságot fognak nyújtani.

Kiemelte, hogy a bentlakásos szociális intézmények rendelkeznek megfelelő készlettel, rendelkezésre áll élelmiszer, rendelkezésre áll megfelelő gyógyszer az idősek számára, hogy a működés zavartalanul folytatódhasson.

