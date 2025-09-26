Magyar Péter közzétette a Nemzet Hangja szavazás kérdéseit

Magyar Péter pártelnök a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a kérdéssort, melynek témái: adócsökkentés, nyugdíjemelés, vagyonadó már egymilliárd forint felett, a családi kedvezmények emelése, független vizsgálat a gyermekbántalmazások kapcsán.

Szavazni a Tisza Világ alkalmazásban lehet október 23-ig.

A kérdések:

"1. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és 2,2 millió átlagbér alatt keresőnek jelentős adókedvezményt nyújtson?

2. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

3. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?

4. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

5. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?"