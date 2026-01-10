Picasso, van Gogh, Klimt és Frida Kahlo is ott van a 2025-ös nemzetközi aukciós toplistán

Kétszámjegyű növekedéssel zárta a tavalyi évet a nemzetközi aukciós műkereskedelem. A tízes listán idén először szerepelt Frida Kahlo. A csúcskategóriába tartozó festményekért is jóval mélyebben nyúltak a zsebükbe a gyűjtők – írja összefoglalójában a Műtárgy.com.

Míg a tavalyi év legdrágább tételei az előző néhány évinél alacsonyabb áron keltek el itthon, tükrözve a piac egészén tapasztalt visszaesést, a globális piacon fordított volt a helyzet: a három nagy nemzetközi aukciósház tavalyi számai jelentős növekedést mutatnak és

a jó eredményhez ezúttal is nagyban hozzájárultak a legkiemelkedőbb tételekért fizetett csúcsárak.

Tavaly 757,2 millió dollárt fizettek vásárlóik a 10 legdrágább műtárgyért – melyek csakúgy, mint 2024-ben, kivétel nélkül festmények voltak – 45 százalékkal többet, mint 2024-ben.

A tavalyi összeg a 2023. évinél is magasabb, de még mindig jelentősen elmarad a 2022-es, 1,1 milliárd dolláros csúcstól. A legdrágább tétel tavaly 236,4 millió dollárért, egy évvel korábban 121,1 millióért kelt el, a legkisebb ár pedig, amivel még be lehetett kerülni a TOP 10-be, tavaly a 2024-es 32,4 millió dollárral szemben 45,5 millió volt.

Ebben a kategóriában a piac a korábbinál is erősebb koncentrációt mutat; míg 2024-ben a tíz legmagasabb ár 4 különböző aukciósháznál született, tavaly már csak a Sotheby’s és a Christie’s osztozott a csúcseredményeken. Az ezeket elért művészek listáján nincsenek nagy változások: a tavalyi TOP 10-es művek nyolc alkotója közül öt rajta volt az egy évvel korábbi listán is.

Frida Kahlo nevét először olvashatjuk a listán – egyúttal ő az egyetlen női alkotó is a legdrágább művek szerzői között – Picasso és Mondrian viszont visszatérő szereplők.

Picasso, a korábbi rangsorok leggyakoribb éllovasa 2024-ben nem szerepelt a TOP 10-ben, és tavaly is csak a 9. helyen tudott visszatérni; 45,5 millió dolláros legjobb ára messze elmarad 10 éve elért 179,4 milliós életműrekordjától.

Tavalyelőtt Ed Ruscha személyében élő művész is felkerült a listára, 2025-ben erre nem akadt példa. Valamennyi TOP 10-es mű egy közel 100 éves idősávban, 1888 és 1981 között keletkezett, többségük a XX. század első harmadában.

A legfrissebb lista különlegessége, hogy az első három helyen egyetlen művész, Gustav Klimt munkái szerepelnek, ráadásul mindhárom alkotás ugyanabból a gyűjteményből és egyszerre került kalapács alá a Sotheby’s november 18-i New York-i árverésén.

A 2025-ös toplista tehát: