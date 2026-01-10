ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kortárs művészeti galéria egyik terme festményekkel és egy szoborral.
Nyitókép: Unsplash

Picasso, van Gogh, Klimt és Frida Kahlo is ott van a 2025-ös nemzetközi aukciós toplistán

Infostart

Ráadásul most először fordult elő, hogy Frida Kahlo bejutott azon művészek közé, akik alkotásait a legnagyobb összegekért vásárolták meg egy adott évben.

Kétszámjegyű növekedéssel zárta a tavalyi évet a nemzetközi aukciós műkereskedelem. A tízes listán idén először szerepelt Frida Kahlo. A csúcskategóriába tartozó festményekért is jóval mélyebben nyúltak a zsebükbe a gyűjtők – írja összefoglalójában a Műtárgy.com.

Míg a tavalyi év legdrágább tételei az előző néhány évinél alacsonyabb áron keltek el itthon, tükrözve a piac egészén tapasztalt visszaesést, a globális piacon fordított volt a helyzet: a három nagy nemzetközi aukciósház tavalyi számai jelentős növekedést mutatnak és

a jó eredményhez ezúttal is nagyban hozzájárultak a legkiemelkedőbb tételekért fizetett csúcsárak.

Tavaly 757,2 millió dollárt fizettek vásárlóik a 10 legdrágább műtárgyért – melyek csakúgy, mint 2024-ben, kivétel nélkül festmények voltak – 45 százalékkal többet, mint 2024-ben.

A tavalyi összeg a 2023. évinél is magasabb, de még mindig jelentősen elmarad a 2022-es, 1,1 milliárd dolláros csúcstól. A legdrágább tétel tavaly 236,4 millió dollárért, egy évvel korábban 121,1 millióért kelt el, a legkisebb ár pedig, amivel még be lehetett kerülni a TOP 10-be, tavaly a 2024-es 32,4 millió dollárral szemben 45,5 millió volt.

Ebben a kategóriában a piac a korábbinál is erősebb koncentrációt mutat; míg 2024-ben a tíz legmagasabb ár 4 különböző aukciósháznál született, tavaly már csak a Sotheby’s és a Christie’s osztozott a csúcseredményeken. Az ezeket elért művészek listáján nincsenek nagy változások: a tavalyi TOP 10-es művek nyolc alkotója közül öt rajta volt az egy évvel korábbi listán is.

Frida Kahlo nevét először olvashatjuk a listán – egyúttal ő az egyetlen női alkotó is a legdrágább művek szerzői között – Picasso és Mondrian viszont visszatérő szereplők.

Picasso, a korábbi rangsorok leggyakoribb éllovasa 2024-ben nem szerepelt a TOP 10-ben, és tavaly is csak a 9. helyen tudott visszatérni; 45,5 millió dolláros legjobb ára messze elmarad 10 éve elért 179,4 milliós életműrekordjától.

Tavalyelőtt Ed Ruscha személyében élő művész is felkerült a listára, 2025-ben erre nem akadt példa. Valamennyi TOP 10-es mű egy közel 100 éves idősávban, 1888 és 1981 között keletkezett, többségük a XX. század első harmadában.

A legfrissebb lista különlegessége, hogy az első három helyen egyetlen művész, Gustav Klimt munkái szerepelnek, ráadásul mindhárom alkotás ugyanabból a gyűjteményből és egyszerre került kalapács alá a Sotheby’s november 18-i New York-i árverésén.

A 2025-ös toplista tehát:

  1. Gustav Klimt: Elisabeth Lederer portréja, 1914-16, Sotheby’s, 236,4 millió dollár
  2. Gustav Klimt: Virágos mező, 1908, Sotheby’s, 86 millió dollár
  3. Gustav Klimt: Erdei lejtő az attersee-i Unterachnál, 1916, Sotheby’s, 68,3 millió dollár
  4. Vincent van Gogh: Párizsi regények és rózsák egy pohárban (Párizsi regények), 1888, Sotheby’s, 62,7 millió dollár
  5. Mark Rothko: No. 31, (Sárga csík), 1958, Christie’s, 62,2 millió dollár
  6. Frida Kahlo: Az álom (Az ágy), 1940, Sotheby’s, 54,7 millió dollár
  7. Jean-Michel Basquiat: Koronák (Peso Neto), 1981, Sotheby’s, 48,3 millió dollár
  8. Piet Mondrian: Kompozíció nagy piros síkkal, kékes szürkével, sárgával, feketével és kékkel, 1922, Christie’s, 47,6 millió dollár
  9. Pablo Picasso: Az olvasmány (Marie-Thérèse), 1932, Christie’s 45,5 millió dollár
  10. Claude Monet: Nimfák, 1907, Christie’s, 45,5 millió dollár

Kezdőlap    Kultúra    Picasso, van Gogh, Klimt és Frida Kahlo is ott van a 2025-ös nemzetközi aukciós toplistán

festmény

művészet

aukció

vincent van gogh

frida kahlo

toplista

pablo picasso

gustav klimt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

A járt útról posztolt Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon

Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon

A következő  során még van esély, a péntekihez képest kisebb területen -15 fok alatti minimumra, emiatt vasárnapra virradóan északkeletre, hétfőre virradóan pedig délnyugatra van érvényben jelenleg elsőfokú figyelmeztető előrejelzés - írja Facebook-oldalán a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 09:55
A gyerekvállalásról álmodóknak is szól a Vígszínház ősbemutatója
2026. január 8. 20:54
Rekorderedményekkel zárta az évet a Filmio
×
×
×
×