2026. január 10. szombat Melánia
A drónnal készült felvételen személyvonat érkezik a behavazott nógrádi vasútállomásra 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Figyelmeztet a MÁV: ez vár arra, aki vonatra, buszra ül

Infostart / MTI

A télies útviszonyok, illetve az esetleges váltóállítási problémák miatt országszerte hosszabb menetidővel közlekednek szombaton is a Volán-buszok és a vonatok, kimaradó járatokra is kell számítani - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Azt írták, a Volán-járatok közlekedésében késésekkel és kimaradó járatokkal kell számolni, egyes településeken kimaradhatnak megállók.

Néhány kivétellel szinte valamennyi település elérhető a buszokkal. Baranya vármegyében a járatok nem érintik Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Borsod-Abaúj-Zemplénben Csenyéte, Kánó, Imola megállót, Komárom-Esztergomban Tagyospusztát, Somogyban Gadányt.

A téli időjárás miatt a vasúti közlekedésben is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, itt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Szombaton is pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok pedig kimaradnak.

A Dunántúlon a Gyékényes-Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos - Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok.

A vonatjegyek az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra érvényes jegyeket.

Az Útinform szombat reggeli tájékoztatása szerint szinte az egész országban csapadékmentes az idő, friss hóréteget nem jelentettek. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben.

A gyorsforgalmi utak és a főutak mindenütt sónedvesek. A mellékutak latyakosak lehetnek; főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat.

volán

vasút

havazás

