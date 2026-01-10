ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: a biztos választás a működő és emberséges Magyarország lesz

Infostart

Szerinte az, hogy a Fidesz jelöltjeinek csaknem felét le kellett cserélni, annyit jelent, hogy a csapat kieső helyen áll.

Sorsdöntő szavazásnak nevezte az idei parlamenti választást a Tisza párt elnöke, aki a Fidesz mottójára utalva úgy fogalmazott: a biztos választás nem a Fidesz, hanem a működő és emberséges Magyarország lesz.

Magyar Péter a Fidesz kongresszusára reagálva úgy mondta: az a biztos, hogy a Fidesz eladósította az országot, leépítette az egészségügyet, szétverte a gyermekvédelmet, megélhetési válságot és inflációt okozott és nem hozta haza az uniós forrásokat.

Szerinte az, hogy a Fidesz jelöltjeinek csaknem felét le kellett cserélni, annyit jelent, hogy a csapat kieső helyen áll.

Hozzátette, hogy létrehoztak egy honlapot, a biztosvalasztas.hu-t, hogy segítsenek minden magyarnak eldönteni, hogy mennyire biztos választás a Fidesz. Ezzel arra utalt, hogy a kormánypárt új szlogenje a biztos választás, csak ehhez elfelejtették lefoglalni a domaint, így a Tisza hozott létre gyorsan egy honlapot ezen a néven.

Magyar Péter: a biztos választás a működő és emberséges Magyarország lesz

magyar péter

tisza párt

biztos választás

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026. január 10. 19:45
Kihúzták a hét öt számát
2026. január 10. 18:30
Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje
