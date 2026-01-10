Magyar Péter: a biztos választás a működő és emberséges Magyarország lesz

Sorsdöntő szavazásnak nevezte az idei parlamenti választást a Tisza párt elnöke, aki a Fidesz mottójára utalva úgy fogalmazott: a biztos választás nem a Fidesz, hanem a működő és emberséges Magyarország lesz.

Magyar Péter a Fidesz kongresszusára reagálva úgy mondta: az a biztos, hogy a Fidesz eladósította az országot, leépítette az egészségügyet, szétverte a gyermekvédelmet, megélhetési válságot és inflációt okozott és nem hozta haza az uniós forrásokat.

Szerinte az, hogy a Fidesz jelöltjeinek csaknem felét le kellett cserélni, annyit jelent, hogy a csapat kieső helyen áll.

Hozzátette, hogy létrehoztak egy honlapot, a biztosvalasztas.hu-t, hogy segítsenek minden magyarnak eldönteni, hogy mennyire biztos választás a Fidesz. Ezzel arra utalt, hogy a kormánypárt új szlogenje a biztos választás, csak ehhez elfelejtették lefoglalni a domaint, így a Tisza hozott létre gyorsan egy honlapot ezen a néven.