A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselõjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én.
Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje

Infostart

65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot” – jelentette be Orbán Viktor a kongresszuson.

A Fidesz honlapján elérhetővé vált a párt egyéni képviselőinek listáját. A miniszterelnök azt ígérte, hogy februárban nyilvánosságra hozzák a listán indulók nevét is.

Bács-Kiskun vármegye

01. választókerület dr. Salacz László

02. választókerület Cseh Tamás

03. választókerület Font Sándor

04. választókerület Lezsák Sándor

05. választókerület Bányai Gábor

06. választókerület Zsigó Róbert

Baranya vármegye

01. választókerület dr. Cziráki Attila

02. választókerület dr. Hoppál Péter

03. választókerület dr. Hargitai János

04. választókerület Nagy Csaba

Békés vármegye

01. választókerület dr. Takács Árpád

02. választókerület Dankó Béla

03. választókerület Kónya István

04. választókerület Erdős Norbert

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

01. választókerület Csöbör Katalin

02. választókerület Hollósy András

03. választókerület dr. Csuzda Gábor

04. választókerület Demeter Zoltán

05. választókerület Bánné dr. Gál Boglárka

06. választókerület dr. Koncz Zsófia

07. választókerület Tállai András

Budapest

01. választókerület Fazekas Csilla

02. választókerület dr. Ferencz Orsolya

03. választókerület Steiner Attila

04. választókerület Fülöp Attila

05. választókerület Kovács Balázs Norbert

06. választókerület Radics Béla

07. választókerület D. Kovács Róbert Antal

08. választókerület dr. Tarnai Richárd

09. választókerület Király Nóra

10. választókerület Kocsondi Márk

11. választókerület Gyepes Ádám

12. választókerület Zsigmond Barna Pál

13. választókerület Németh Balázs

14. választókerület Szatmáry Kristóf

15. választókerület Dunai Mónika

16. választókerület Földesi Gyula

Csongrád-Csanád vármegye

01. választókerület dr. Farkas Levente

02. választókerület Mihálffy Béla

03. választókerület Szabó István

04. választókerület Czirbus Gábor

Fejér vármegye

01. választókerület Vargha Tamás

02. választókerület Törő Gábor

03. választókerület Tessely Zoltán

04. választókerület dr. Mészáros Lajos

05. választókerület Varga Gábor

Győr-Moson-Sopron vármegye

01. választókerület Szeles Szabolcs

02. választókerület dr. Fekete Dávid

03. választókerület Gyopáros Alpár

04. választókerület Barcza Attila

05. választókerület dr. Nagy István

Hajdú-Bihar vármegye

01. választókerület dr. Barcsa Lajos

02. választókerület dr. Széles Diána

03. választókerület Antal Szabolcs

04. választókerület dr. Vitányi István

05. választókerület Bodó Sándor

06. választókerület Papp Zsolt

Heves vármegye

01. választókerület dr. Pajtók Gábor

02. választókerület Horváth László

03. választókerület Szabó Zsolt

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

01. választókerület dr. Berkó Attila

02. választókerület Pócs János

03. választókerület F. Kovács Sándor

04. választókerület Herczeg Zsolt

Komárom-Esztergom vármegye

01. választókerület Bencsik János

02. választókerület Erős Gábor

03. választókerület Czunyiné dr. Bertalan Judit

Nógrád vármegye

01. választókerület Becsó Zsolt

02. választókerület Balla Mihály

Pest vármegye

01. választókerület Kardosné Gyurkó Kata

02. választókerület dr. Czuczor Gergely

03. választókerület Menczer Tamás

04. választókerület dr. Vitályos Eszter

05. választókerület Tuzson Bence

06. választókerület Hankó Balázs

07. választókerület Katus Norbert

08. választókerület dr. Szűcs Lajos

09. választókerület Bóna Zoltán

10. választókerület dr. Vántsa Botond

11. választókerület Rétvári Bence

12. választókerület Pogácsás Tibor

13. választókerület Feldman László

14. választókerület Földi László

Somogy vármegye

01. választókerület Gelencsér Attila

02. választókerület Kelei Zita

03. választókerület Móring József Attila

04. választókerület Witzmann Mihály

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

01. választókerület dr. Polgári András

02. választókerület dr. Vinnai Győző

03. választókerület dr. Seszták Miklós

04. választókerület dr. Tilki Attila

05. választókerület Kovács Sándor

06. választókerület dr. Simon Miklós

Tolna vármegye

01. választókerület Horváth István

02. választókerület Csibi Krisztina

03. választókerület Süli János

Vas vármegye

01. választókerület Vámos Zoltán

02. választókerület Ágh Péter

03. választókerület V. Németh Zsolt

Veszprém vármegye

01. választókerület Ovádi Péter

02. választókerület dr. Hegedűs Barbara

03. választókerület dr. Navracsics Tibor

04. választókerület dr. Takács Péter

Zala vármegye

01. választókerület Szilasi Gábor

02. választókerület Nagy Bálint

03. választókerület Cseresnyés Péter

fidesz

kdnp

képviselőjelölt

választás 2026

Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

