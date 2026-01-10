Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje

A Fidesz honlapján elérhetővé vált a párt egyéni képviselőinek listáját. A miniszterelnök azt ígérte, hogy februárban nyilvánosságra hozzák a listán indulók nevét is.
Bács-Kiskun vármegye
01. választókerület dr. Salacz László
02. választókerület Cseh Tamás
03. választókerület Font Sándor
04. választókerület Lezsák Sándor
05. választókerület Bányai Gábor
06. választókerület Zsigó Róbert
Baranya vármegye
01. választókerület dr. Cziráki Attila
02. választókerület dr. Hoppál Péter
03. választókerület dr. Hargitai János
04. választókerület Nagy Csaba
Békés vármegye
01. választókerület dr. Takács Árpád
02. választókerület Dankó Béla
03. választókerület Kónya István
04. választókerület Erdős Norbert
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
01. választókerület Csöbör Katalin
02. választókerület Hollósy András
03. választókerület dr. Csuzda Gábor
04. választókerület Demeter Zoltán
05. választókerület Bánné dr. Gál Boglárka
06. választókerület dr. Koncz Zsófia
07. választókerület Tállai András
Budapest
01. választókerület Fazekas Csilla
02. választókerület dr. Ferencz Orsolya
03. választókerület Steiner Attila
04. választókerület Fülöp Attila
05. választókerület Kovács Balázs Norbert
06. választókerület Radics Béla
07. választókerület D. Kovács Róbert Antal
08. választókerület dr. Tarnai Richárd
09. választókerület Király Nóra
10. választókerület Kocsondi Márk
11. választókerület Gyepes Ádám
12. választókerület Zsigmond Barna Pál
13. választókerület Németh Balázs
14. választókerület Szatmáry Kristóf
15. választókerület Dunai Mónika
16. választókerület Földesi Gyula
Csongrád-Csanád vármegye
01. választókerület dr. Farkas Levente
02. választókerület Mihálffy Béla
03. választókerület Szabó István
04. választókerület Czirbus Gábor
Fejér vármegye
01. választókerület Vargha Tamás
02. választókerület Törő Gábor
03. választókerület Tessely Zoltán
04. választókerület dr. Mészáros Lajos
05. választókerület Varga Gábor
Győr-Moson-Sopron vármegye
01. választókerület Szeles Szabolcs
02. választókerület dr. Fekete Dávid
03. választókerület Gyopáros Alpár
04. választókerület Barcza Attila
05. választókerület dr. Nagy István
Hajdú-Bihar vármegye
01. választókerület dr. Barcsa Lajos
02. választókerület dr. Széles Diána
03. választókerület Antal Szabolcs
04. választókerület dr. Vitányi István
05. választókerület Bodó Sándor
06. választókerület Papp Zsolt
Heves vármegye
01. választókerület dr. Pajtók Gábor
02. választókerület Horváth László
03. választókerület Szabó Zsolt
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
01. választókerület dr. Berkó Attila
02. választókerület Pócs János
03. választókerület F. Kovács Sándor
04. választókerület Herczeg Zsolt
Komárom-Esztergom vármegye
01. választókerület Bencsik János
02. választókerület Erős Gábor
03. választókerület Czunyiné dr. Bertalan Judit
Nógrád vármegye
01. választókerület Becsó Zsolt
02. választókerület Balla Mihály
Pest vármegye
01. választókerület Kardosné Gyurkó Kata
02. választókerület dr. Czuczor Gergely
03. választókerület Menczer Tamás
04. választókerület dr. Vitályos Eszter
05. választókerület Tuzson Bence
06. választókerület Hankó Balázs
07. választókerület Katus Norbert
08. választókerület dr. Szűcs Lajos
09. választókerület Bóna Zoltán
10. választókerület dr. Vántsa Botond
11. választókerület Rétvári Bence
12. választókerület Pogácsás Tibor
13. választókerület Feldman László
14. választókerület Földi László
Somogy vármegye
01. választókerület Gelencsér Attila
02. választókerület Kelei Zita
03. választókerület Móring József Attila
04. választókerület Witzmann Mihály
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
01. választókerület dr. Polgári András
02. választókerület dr. Vinnai Győző
03. választókerület dr. Seszták Miklós
04. választókerület dr. Tilki Attila
05. választókerület Kovács Sándor
06. választókerület dr. Simon Miklós
Tolna vármegye
01. választókerület Horváth István
02. választókerület Csibi Krisztina
03. választókerület Süli János
Vas vármegye
01. választókerület Vámos Zoltán
02. választókerület Ágh Péter
03. választókerület V. Németh Zsolt
Veszprém vármegye
01. választókerület Ovádi Péter
02. választókerület dr. Hegedűs Barbara
03. választókerület dr. Navracsics Tibor
04. választókerület dr. Takács Péter
Zala vármegye
01. választókerület Szilasi Gábor
02. választókerület Nagy Bálint
03. választókerület Cseresnyés Péter