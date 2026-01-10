ARÉNA - PODCASTOK
Havas út Budapest XII. kerületében, a Normafánál.
Nyitókép: Getty Images/pinterat

Feltámad a szél, hófúvásra adtak ki figyelmeztést

Infostart

Több térségben hordhatja a havat az erős szél.

Hófúvásra kell számítani szombaton az északkeleti vármegyékben, vasárnap pedig a Bodrogközben és a Dunántúl középső területein - figyelmeztetett a HungaroMet.

Szombaton késő délután, kora este hidegfront érkezik, hatására kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd erős, illetve viharoshoz közeli, óránként 50-60 kilométeres, a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb széllökés is előfordulhat, amely hófúvást, északkeleten erősebb hófúvást is okozhat. Az éjszaka folyamán északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás.

Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos, óránként 60-65 kilométeres, a hegyekben ennél erősebb széllökésekre számítani, amely kiemelten a Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvást is okozhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik a légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.

A meteorológiai szolgálat

szombatra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Hajdú-Bihar vármegyére, valamint a Dunántúlra, Tolna és Baranya vármegye kivételével.

Vasárnapra Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, az ország többi részén - Zala, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével - elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.

Az előrejelzés szerint vasárnapra virradóan északkeleten - kiemelten Szabolcsban - nagyobb területen is mínusz 15 Celsius-fok alatti minimum-hőmérsékletek várhatók, majd vasárnap estétől főként délnyugaton fordulhatnak elő mínusz 15 fok alatti hőmérsékletek.

