Donald Trump Grönlandról: ha nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon

Az Egyesült Államok mindenképpen lépni fog Grönland ügyében – hangoztatta Donald Trump elnök pénteken.

Az amerikai elnök a Fehér Házban amerikai energia- és olajipari nagyvállalatok vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy Grönland megszerzését szeretné megállapodással elérni, majd hozzátette, hogy ha "nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon". Donald Trump magát Dánia "nagy rajongójának" nevezte, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy országának szüksége van arra a földterületre.

TRUMP: "If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay?"



"I would like to make a deal the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way."



Arra a kérdésre, hogy miért nem elegendő az Egyesült Államok számára a szerződésben garantált jog a katonai támaszpont működtetésére, Donald Trump azt mondta, hogy egy ország a saját birtokát megvédi, míg egy lízingelt bérleményt nem.

"Putyin csak az Egyesült Államoktól tart"

Az elnök kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fél Európától, egyedül az Egyesült Államoktól tart. Egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül az orosz-ukrán háborút lezárnia, igaz, az sokkal nehezebben megy, mint előzőleg gondolta. Szintén kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban nem lesz szükség hasonló lépésre, mint ami Nicolás Maduro venezuelai államfő esetében történt.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva azt is kifejtette, hogy Európa lemaradt, és megváltozott. Óvatosságra intette Európát a bevándorlással kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy "bizonyos helyek többé nem felismerhetők". Hozzátette, hogy Európának körültekintőnek kell lennie az energiapolitikát illetően is, majd bírálta a szélerőművek nagy mértékű telepítését. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok kormánya egyetlen ilyen eszköz telepítésére sem ad engedélyt.