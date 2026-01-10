ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
24 óra Ukrajna Venezuela
Donald Trump amerikai elnök az 1980-ban olimpiai bajnokságot nyerõ amerikai jégkorong-válogatott kitüntetésérõl szóló elnöki rendelet aláírásán a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. december 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Francis Chung/Pool

Donald Trump Grönlandról: ha nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon

Infostart / MTI

Úgy vélte, hogy amennyiben az Egyesült Államok nem szerez tulajdonjogot az északi sziget felett, akkor azt Oroszország és Kína fogja elfoglalni.

Az Egyesült Államok mindenképpen lépni fog Grönland ügyében – hangoztatta Donald Trump elnök pénteken.

Az amerikai elnök a Fehér Házban amerikai energia- és olajipari nagyvállalatok vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy Grönland megszerzését szeretné megállapodással elérni, majd hozzátette, hogy ha "nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon". Donald Trump magát Dánia "nagy rajongójának" nevezte, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy országának szüksége van arra a földterületre.

Arra a kérdésre, hogy miért nem elegendő az Egyesült Államok számára a szerződésben garantált jog a katonai támaszpont működtetésére, Donald Trump azt mondta, hogy egy ország a saját birtokát megvédi, míg egy lízingelt bérleményt nem.

"Putyin csak az Egyesült Államoktól tart"

Az elnök kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fél Európától, egyedül az Egyesült Államoktól tart. Egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül az orosz-ukrán háborút lezárnia, igaz, az sokkal nehezebben megy, mint előzőleg gondolta. Szintén kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban nem lesz szükség hasonló lépésre, mint ami Nicolás Maduro venezuelai államfő esetében történt.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva azt is kifejtette, hogy Európa lemaradt, és megváltozott. Óvatosságra intette Európát a bevándorlással kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy "bizonyos helyek többé nem felismerhetők". Hozzátette, hogy Európának körültekintőnek kell lennie az energiapolitikát illetően is, majd bírálta a szélerőművek nagy mértékű telepítését. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok kormánya egyetlen ilyen eszköz telepítésére sem ad engedélyt.

