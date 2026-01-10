ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a Magyarország - Olaszország Európa-bajnoki felkészülési vízilabda-mérkõzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Varga Zsolt: ebben a lebonyolításban már az első meccstől élesnek kell lenni, éremért megyünk Belgrádba

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A Los Angeles-i olimpiára való csapatépítés és a jó szereplés a szombaton kezdődő Európa-bajnokságon egyaránt fontos, a kettő nem zárja ki egymást – mondta az IndoRádióban a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Jobban örült volna, ha a megszokottak szerint nyáron rendezik az Eb-t, de ettől függetlenül mindig arra törekszik, hogy egységes, mentálisan és taktikailag egyaránt megfelelően felkészített csapata legyen az adott tornán. Arról is beszélt, hogy már nem lehet a negyeddöntőig várni a csúcsforma időzítésével.

Elutazott a belgrádi Európa-bajnokságra a magyar férfi vízilabda-válogatott, amely szombaton már a franciákkal játszik, majd jövő hétfőn Montenegró, szerdán pedig Málta következik a csoportkörben. Az új lebonyolítás szerint a négy négyes csoport első három-három helyezettje jut tovább a középdöntőbe, ahol két csoportban folytatódnak a küzdelmek, így a remélt továbbjutás esetén újabb három meccs vár Varga Zsolt csapatára a kieséses szakasz, illetve a helyosztók előtt. A két hatos középdöntős csoportból pedig az első két-két helyezett jut be a legjobb négy közé. Ha a torna elején a papírforma szerint alakulnak az eredmények, akkor a magyar válogatott a középdöntőben a párizsi olimpián aranyérmes szerbekkel, valamint a vb- és Eb-címvédő spanyolokkal is találkozhat.

Varga Zsolt szövetségi kapitány még az elutazás előtt válaszolt az InfoRádió kérdéseire.

Olyan csapat állt össze az Európa-bajnokságra, amilyet szeretett volna?

Ez egy nehéz kérdés, de azt hiszem, a lehető legjobb csapattal utazunk Belgrádba. A mostani periódusban a mutatott teljesítmény és az aktuális forma alapján egy nagyjából 20-25 tagú bő keretből lehet kiválasztani az utazó játékosokat. Igyekeztünk úgy választani és dönteni, hogy a legjobb formában lévő magyar csapat vegyen részt az Eb-n.

Vámos Márton vagy Molnár Erik nem fog hiányozni a csapatból?

Előfordulhat, hogy a bennük rejlő kvalitások hiányoznak majd. Mindkét játékosnak megvan a saját története. Vámos Mártonnal többször egyeztettem, beszéltem az elmúlt időszakban, és végül úgy döntöttem, nem jön velünk a belgrádi Európa-bajnokságra. Molnár Eriknek sajnos volt egy sérülése, ami miatt nem tudott részt venni a felkészülésen, így a mostani világversenyen sem lehet ott.

Ugyanakkor a tavalyi, szingapúri világbajnokságon ezüstérmes csapatból 11-en ott vannak a keretben, mint ahogy Vogel Soma is, aki viszont kimaradt a tavalyi vb-keretből.

Így van. Ha a kapusposztot vesszük, erősödik a csapat az előző vb-hez képest. Rosszkéz szélen viszont meg kell tudnunk oldani Vámos Márton hiányát. Remélem, sikeresen tudjuk majd őt pótolni. Egy átalakulófélben lévő csapatunk van, ez folyamatosan látszik a keret összetételén is. Nagyon fontos ebben a periódusban továbbra is a fiatalítás, illetve a fiatal játékosok fokozatos beépítése. Természetesen minden világversenynek megvan a maga értéke és terhe, de ezen a mostani Eb-n még nem lesz olyan olimpiai kvalifikációs teher a csapaton, ami miatt ne lehetne továbbvinni a fiatalítási folyamatot.

Azt már megszoktuk, hogy az aktuális olimpia évében januárban van az Európa-bajnokság, azt viszont már kevésbé, hogy köztes évben az év elején rendeznek kontinenstornát. Ön hová helyezi a belgrádi Európa-bajnokságot az olimpiáig tartó ciklusban?

Jobb lett volna, ha nyáron rendezik az idei Európa-bajnokságot, mert akkor nem ennyire szaggatott lett volna a felkészülés, hanem a megszokottak szerint alakult volna a programunk. A játékosok konkrétan beestek a klubjaiktól. Nemrég még fontos bajnoki és nemzetközi kupameccseket játszottak. A karácsony, illetve az év vége általában mindenkinek pihenősebb időszak szokott lenni, most viszont teljes erővel, teljes erőbedobással kellett dolgozni, sok utazással és sok mérkőzéssel. Ebből a szempontból nyilván nem optimális ennek az Eb-nek az időpontja, de az összes többi csapat is ezekkel a feltételekkel szembesül. Ahogy említette, előfordult már korábban is, hogy januárban volt az Európa-bajnokság, játszottunk már ebben az időszakban, úgyhogy erre is fel lehet készülni, csak kicsit másképpen kell alakítani a programot. A felkészülésre a nyár eleje az ideális, mert akkor több hét áll a rendelkezésünkre, de most is mindent megtettünk, amit csak lehet. Amit ki lehetett belőle hozni, azt maximálisan ki is hoztuk.

Az Európa-bajnokság új lebonyolítási rendszere milyen kihívásokkal jár? Előzetesen arra lehet számítani, hogy a középdöntő után a magyar–montenegrói–spanyol–szerb négyesből ketten nem játszhatnak majd éremért.

Meglátjuk, mennyire változtatja meg az erőviszonyokat ez az átalakítás. Ami biztos: ebben a rendszerben már a csoportkörben is minden egyes pontnak, sőt talán minden egyes gólnak lehet súlya a végén, mert akár pontegyenlőségek is lehetnek. Nyilván mentálisan nagyobb terhet ró a csapatokra az új szisztéma, hiszen korábban nem volt ennyire éles minden meccs a csoportban. Itt most nem lehet kihagyni, bármelyik mérkőzés meghatározhatja, hogy a torna későbbi szakaszában marad-e esélyük a csapatoknak. Tény, hogy más felállásban dől el, mely csapatok kerülnek be a legjobb négybe. Tényleg az első mérkőzéstől kezdve számítanak majd a pontok és persze az aktuális forma is. Ez felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehet fenntartani nagyon magas szinten két-két és fél héten keresztül a formát. Azért minden csapat szokott formát időzíteni bizonyos időszakokra, hiszen mindenki tudja, hogy hosszú egy világverseny. Eddig leginkább azt szokhattuk meg, hogy a legjobbak a negyeddöntőre időzítik a csúcsformát, most viszont már a torna legelejére kell azzal, hogy megváltozott a lebonyolítás.

Ha a célokat nézzük, mi most a fontosabb? A csapatépítés a Los Angeles-i olimpiára vagy attól függetlenül az éremszerzés a mostani Európa-bajnokságon?

Szerintem nem zárja ki egymást ez a két cél. Mindenféleképpen szeretnénk érmet szerezni Belgrádban, de e mellett a csapatépítés is nagyon fontos tényező. Már az Eb-re való felkészülés során is rengeteg olyan mérkőzés volt, ami ezt a célt szolgálta. Az elmúlt hetekben voltak hivatalos mérkőzések, közös edzőtáborok más válogatottakkal, kifejezetten azzal a céllal, hogy ténylegesen építkezni, fejlődni tudjunk, és nemcsak az Európa-bajnokságra, hanem az előttünk álló későbbi kihívásokra is. A legfőbb cél továbbra is az olimpiai kijutás, az olimpián való szereplés, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy előtte lesz egy hazai rendezésű világbajnokság is 2027 nyarán. Én mindig azt mondom, hogy úgy kell végeznünk a csapatépítést, hogy ezeken a köztes világversenyeken is jó helyezést érjünk el. Minden tornának úgy megyünk neki, hogy be akarunk jutni a döntőbe, éremért akarunk csatázni, el akarunk jutni a végsőkig. Én nem az eredményt hajszolom mindenáron, hanem a csapatot. Arra törekszünk minden egyes edzésen is, hogy egységes, mentálisan és taktikailag egyaránt megfelelően felkészített csapatunk legyen. Ha pedig ezek megvannak, reményeink szerint jönni fognak a jó eredmények is.

Kezdőlap    Sport    Varga Zsolt: ebben a lebonyolításban már az első meccstől élesnek kell lenni, éremért megyünk Belgrádba

szövetségi kapitány

európa-bajnokság

magyar férfi vízilabda-válogatott

varga zsolt

