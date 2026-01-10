ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
2025. január 7-én közreadott kép a Grönland közép-nyugati részén fekvő Kangaamiut település házairól. Ezen a napon ifjabb Donald Trump üzletember, Donald Trump megválasztott amerikai elnök fia a dán fennhatóság alatt álló Grönland fővárosába, Nuukba érkezett.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Közösen álltak ki a grönlandi pártok: grönlandiak akarunk lenni

Infostart / MTI

A pártok felszólították az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni tiszteletlenségének.

Grönland politikai pártjai egységes álláspontjukat hangoztatva leszögezték, hogy nem amerikaiak, nem dánok, hanem grönlandiak akarnak lenni, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok "békés" vagy "erőszakos" eszközökkel meg fogja szerezni a hatalmas sarkvidéki szigetet.

A közös közleményt pénteken írta alá az öt grönlandi parlamenti párt - a kormánykoalíciót alkotó négy párt és a sziget mielőbbi függetlenségét akaró egyetlen ellenzéki párt, a tavalyi választásokon a szavazatok egynegyedét megszerző Naleraq - a dán autonóm terület törvényhozásában, az Inatsisartutban.

"Grönland jövőjét a grönlandi népnek kell eldönteni. Más országok nem avatkozhatnak bele" - hangsúlyozták.

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból kell átvennie az irányítást Grönland felett. "Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország vagy Kína megszállja Grönlandot. Ha mi nem tesszük meg, ők fogják megtenni. Tehát valamit tennünk kell Grönlanddal, akár békés, akár erőszakos eszközökkel" - jelentette ki az amerikai elnök pénteken.

A dán kormány határozottan elutasította Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos terveit. Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO és a második világháború után kialakult biztonsági rendszer végét jelentené.

egyesült államok

dánia

grönland

