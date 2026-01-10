Kijev vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezet létrehozására vonatkozó amerikai javaslatot

Ukrajna vizsgálja az Egyesült Államoknak azt a javaslatát, hogy szabad gazdasági övezet hozzanak létre a Donyec-medencében a háború lezárása után - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg hírügynökségnek adott nyilatkozatában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett szombaton.

Az államfő kifejtette, hogy a terv megvalósulása esetén egy ilyen pufferövezet - amely a csapatok visszavonása után jönne létre - olyan térség lehetne, ahol vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának. "A forma bonyolult, de igazságos" - tette hozzá.

Szavai szerint ennek megvalósításához Oroszország részéről szimmetrikus lépésekre, valamint Ukrajnán belüli egyeztetésre van szükség. Az elnök felvetette, hogy az övezet a Donyec-medence egyes körzeteiben jöhetne létre, és olyan kompromisszumot jelenthetne, amelynek keretében mindkét fél olyan távolságra vonná vissza csapatait, amely már elegendő a "normális élethez".

Egy esetleges békemegállapodásról szólva azt mondta, hogy a harci cselekmények beszüntetésének egy másik lehetősége a felek jelenlegi állásainak megőrzése lenne, azaz a megoldatlan kérdéseket később diplomáciai úton rendeznék. "Ez esetben az érintkezési vonal befagyasztásáról van szó, nem magának a háborúnak a lezárásáról" - hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen megközelítés egyszerűbb lenne Ukrajna szövetségesei számára, ami a megvalósítást és az egyezség betartásának ellenőrzését illeti.

Az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata közölte, hogy szombatra virradóra az orosz hadsereg ismét támadást intézett Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, aminek következtében Dnyipropetrovszk megyében több mint 130 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül.

Olekszandr Hanzsa, a megye kormányzója hozzátette, hogy Krivij Rih városában és környékén az ellenséges dróncsapások következtében tüzek keletkeztek, és megrongálódott az infrastruktúra, ami áramkimaradást eredményezett. A megyeszékhelyen, Dnyipro városában és környékén úgyszintén fennakadások vannak az áramellátásban. "Amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, az energetikai szakemberek megkezdik a helyreállítási munkálatokat" - ígérte a kormányzó.

Kijevben és a főváros körüli településeken továbbra is zajlanak a munkálatok a stabil áramellátás helyreállítására. A térségben péntekre több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül Oroszország masszív légitámadása nyomán. A fővárosban a szaktárca közlése szerint egy nap alatt több mint 350 ezer fogyasztónál sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország szombatra virradóra 121 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 94 drónt semlegesített. Rögzítették azonban a rakéta és 27 csapásmérő drón becsapódását 15 helyszínen, továbbá egy helyen roncsok lezuhanását.