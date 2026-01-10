ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Havas pad a Mecsekben Pécs közelében 2026. január 5-én.
Nyitókép: MTI/Ruprech Judit

Egyre kevesebb, egyre rövidebb ideig - ezt mutatja a hóstatisztika

Infostart

Átlagosan 11 nappal csökkent a havas napok száma Magyarországon 1980 óta - derült ki a HungaroMet Zrt. összesítéséből.

A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében mutatta be a havas és hótakarós napok számának alakulását az 1980-as évektől, vagyis az intenzív melegedés kezdetétől országosan, illetve a Budapest 10 kilométeres és Szeged 15 kilométeres sugarú környezetében elhelyezkedő meteorológiai állomások mérései alapján.

A trendvonalak egyértelmű csökkenést jeleznek,

kivéve Szeged esetén a legvastagabb hótakaró tekintetében.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint a havas napok száma - amikor havazást tapasztalnak az észlelők, függetlenül attól, hogy a hó megmarad-e a talajon - országos átlaga 21 nap, ami 11 napos csökkenés 1980 és 2025 között. A legtöbb, 38 havas napot 1996-ban mérték, de még 2005-ben is volt 36 ilyen nap. 1989-ben, 2014-ben és 2020-ban azonban mindössze 8-8 ilyen nap adódott, tavalyelőtt 9, tavaly pedig 11 havas nap volt Magyarországon.

Szegeden a havas napok száma átlagosan 11 nap, ami 10 napos csökkenés 1980 óta. A legtöbb, 45 ilyen napot 1996-ban mérték, a legkevesebbet az utolsó két évben: 2024-ben 9, tavaly 8 ilyen nap volt.

A havas napok száma Budapesten átlagosan 20 nap, ami 12 napos csökkenés 1980-2025 között. A legtöbb havas napot, 39-et még 1980-ban mérték, de 2010-ben is volt még 37, a legkevesebb pedig mindössze 3 nap volt 2014-ben, és 5 nap 1989-ben. Tavalyelőtt 9, tavaly csak 8 havas nap volt a fővárosban.

A bejegyzésben közölték a hótakarós napok számának alakulását is. Azt a napot tekintik hótakarós napnak, amikor a reggel 7 órás észleléskor legalább 1 centiméteres hóréteg borítja a felszínt, és a hóvastagságot is ekkor mérik.

Eszerint a hótakarós napok száma Szegeden átlagosan 22 nap, ami 17 napos csökkenés 1980-2025 között. A legtöbb hótakarós napot még 2003-ban rögzítették, akkor 62 ilyen nap volt. 2020-ban azonban 0, 2021-ben 5, 2022-ben 6, 2023-ban és 2024-ben ismét 0, 2025-ben pedig 1 hótakarós nap volt Szegeden és környékén.

Budapesten a hótakarós napok száma Budapesten átlagosan 30 nap, ami 42 napos csökkenés 1980 óta. A legtöbb, 71 ilyen napot 1986-ban és 1996-ban regisztrálták, de 2020-ban 0, 2021-ben 6, majd a következő évben 2, 2023-ban 7, majd 4 és tavaly már csak 1 ilyen nap volt.

A maximális hóvastagság Budapesten átlagosan 22,4 centiméter, ami 21 centiméteres csökkenés 1980-2025 között. A legnagyobb hó ebben az időszakban 1996-ben volt, akkor 52 centiméter esett, 1987-ben pedig 46 centiméter. 2020-ban azonban ez a szám 0 volt és tavaly is csak 5.

A maximális hóvastagság Szegeden átlagosan 14,6 centiméter, ami 5,5 centiméteres, nem szignifikáns csökkenés 1980 óta. Itt a legtöbb havat 2003-ban mérték, 50 centimétert.

Kezdőlap    Belföld    Egyre kevesebb, egyre rövidebb ideig - ezt mutatja a hóstatisztika

havazás

hungaromet

hóréteg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a Fidesz-kongresszus, hamarosan Orbán Viktor is beszél – élő közvetítés a cikkben

Megkezdődött a Fidesz-kongresszus, hamarosan Orbán Viktor is beszél – élő közvetítés a cikkben
Országos kongresszust tart szombaton a Fidesz–KDNP, amelyen bejelentik a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjeit az áprilisi országgyűlési választásokra. Beszédet mond Orbán Viktor is. A Hungexpón megrendezett kongresszus mottója a kormányfő Facebook-posztjában látható színpadkép szerint: „Fidesz – a biztos választás”.
 

A járt útról posztolt Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csend, siklás, 2,7 tonna magabiztosság - Miért más liga a Range Rover Sport?

Csend, siklás, 2,7 tonna magabiztosság - Miért más liga a Range Rover Sport?

Egy hét a Range Rover Sporttal gyorsan helyre teszi az emberben a márkát, és hogy miért lett a Range Rover név a luxus SUV-műfaj mértékegysége. A tesztautó a palettán a méretben második legnagyobb, plug-in hibrid Sport volt 3 literes sorhatos benzinmotorral, 460 lóerővel és 660 newtonméterrel, amely papíron bármire képes, a gyakorlatban mégis nyugalomra nevel. A csend, a légrugós siklás és a kifinomult beltér hatására az ember nem az autópálya belső sávjának állandó ura akar lenni, hanem egy higgadt, brit úriember, aki tudja, mikor kell sietni, és mikor elég egyszerűen csak elegánsan megérkezni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő méztrendek 2026-ra: az akácon túl is van élet - így változott a magyarok ízlése

Meglepő méztrendek 2026-ra: az akácon túl is van élet - így változott a magyarok ízlése

A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 13:40
A polgármester talált rá a kihült férfire
2026. január 10. 13:08
Megkezdődött a Fidesz-kongresszus, hamarosan Orbán Viktor is beszél – élő közvetítés a cikkben
×
×
×
×