Rákosrendező: megjelent a „mesterterv”-pályázat az uniós oldalon

Megjelent az urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat Rákosrendező hasznosítására : már kikerült az európai uniós közbeszerzési oldalra (TED) a hirdetmény. Eszerint Budapest célja, hogy „a területen egy környezeti fenntarthatóság és társadalmi szolidaritás terén is példaértékű XXI. századi városrészt hozzon létre” – írja az Index összefoglalója.

A pályázat címe: „Rákosrendező mesterterv tervpályázat”, és építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatásokról szól, a kiírás szerint a jelentkezés határideje november 4. 12 óra.

A pályázati kiírás szerint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. „a területben rejlő potenciált kiaknázó, új városnegyed megvalósításának célját maga elé tűző, a tervezés során magas minőségű természeti és épített környezetet eredményező, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság jegyében készülő javaslatokat vár”.

A Fővárosi Önkormányzat közleményt adott ki az ügyben, ebben hangsúlyozzák: a cél egy új, fenntartható és emberléptékű városnegyed létrehozása, amely magában foglal 8-10 ezer új lakást, amelyek legalább 20 százaléka támogatott, megfizethető lakhatást kínál. Továbbá a városrészt behálózó gyalogosbarát, autómentesutca-hálózatot, legalább 25 hektár közparkot, oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket, új intermodális közlekedési csomópontot a Rákosrendező vasútállomásnál, valamint energetikai és csapadékvíz-hasznosítási megoldásokat.

Augusztus végén jelentette be Karácsony Gergely, hogy nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására. A céljuk akkor is az volt, hogy „Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integráljuk Budapest vérkeringésébe”. A területre a hagyományostól eltérő építési szabályok vonatkoznak. A pályázat első, nyílt szakaszára bármely tervezőiroda jelentkezhet. A második körben a legjobb 12 pályázó kap meghívást, hogy a főváros által készített tervezési program alapján dolgozza ki konkrét tervét. A végső győztest részben külföldi szaktekintélyekből álló bírálóbizottság választja ki.

Szeptember elején váratlanul megegyezett a kormány és Budapest: ekkor írták alá a rákosrendezői fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztési megállapodását az Építési és Közlekedési Minisztérium és a telkeket megvásárló BKM Zrt. között.

A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy korábban az arab befektető lett volna. A fejlesztések között szerepel a Szegedi úti felüljáró villamossal és a millenniumi földalatti meghosszabbítása is.