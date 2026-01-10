ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat Melánia
Nyitókép: Vígszínház/Juhász Éva

A gyerekvállalásról álmodóknak is szól a Vígszínház ősbemutatója

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Megtörtént eset a kiindulópontja Pass Andrea új darabjának, amely a szülővé válás témája mellett arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mit ér egy nő 40, vagy 50 év felett. A Budapesten játszódó történet olykor szürreálissá, álomszerűvé válik. Léda szerepét alakító Nagy-Kálózy Eszter az InfoRádióban csodálatos történetnek nevezte az ősbemutató üzenetét, ami reményt ad a gyerekvállalásról álmodó pároknak.

A Könnyűvel indul című drámában a minden akadályt legyőzni képes édesanyát Nagy-Kálózy Eszter, a főszereplő lányát pedig Márkus Luca alakítja. További szerepekben Halász Judit, Medveczky Balázs, Hirtling István, Kőszegi Ákos és Igó Éva látható a Vígszínház Házi Színpadán. Az előadás középpontjában a címlap szerint az önzetlen szeretet áll, és a képesség arra, hogy „átlépjük” önmagunkat egy másik ember érdekében.

„Izgalmas történet, ami sokakat felkavarhat” – mondta az InfoRádióban a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Nagy-Kálózy Eszter. Léda szerepét alakító színművész felhívta a figyelmet arra, hogy a darab igaz történeten alapul: „Magyarországon egy fiatal házaspár nem tud gyereket vállalni. A nő nem tudja kihordani a gyermeket, ezért édesanyja 60 évesen vállalja a várandóságot. Nem szerepel a köztudatban, hogy ez lehetséges. Ha nincs orvosi akadálya, akkor ennyi idősen is sikerülhet a magzat kihordása” – magyarázta a színművész.

Ez a béranyaságnak egy speciális helyzete, hiszen rendkívüli, ha valaki ilyen idősen szülhet gyereket, ráadásul családon belül. A történet körbejárja, hogyan hat a kapcsolatokra, a testvérre, a férjre, a nagyszülőre, és barátokra a rendkívüli eset.

Pass Andrea lírai abszurdnak nevezte el az előadás műfaját. A darab megvizsgálja, hogyan lehet összefogni, vagy akár elválasztani egy családot, családtagokat egymástól. „Sok humorral dolgozza fel a történetet, szórakoztató formában és elgondolkodtató módon. A történet abszurd első hallásra, ezért a trauma feldolgozását segítheti egy humoros párbeszéd” – érvelt Nagy-Kálózy Eszter.

Nagy-Kálózy Eszter és Medvezcky Balázs a Könnyűvel indul c. drámában - Fotó: Vígszínház/Juhász Éva
Nagy-Kálózy Eszter és Medvezcky Balázs a Könnyűvel indul c. drámában - Fotó: Vígszínház/Juhász Éva

„A nézőben felmerül a kérdés, hogy képes lenne-e ilyen áldozatot vállalni, vagy hogy egy lány el tudja-e képzelni azt, hogy az anyukája hordja ki az ő gyerekét. Ez nagyon szorosra is húzhat egy kapcsolatot, de el is távolíthat egymástól két embert. Felemelő érzés, hogy mindent megtesz a gyereke boldogulásáért egy édesanya, miközben óriási rizikót vállal” – részletezte szerepe összetettségét az érdemes és kiváló művész.

Hitvallása szerint minden szerep megformálását komolyan kell venni, ami kihívást és inspirációt is jelent egyszerre. „Mindig keresem a szerepeimben, hogyan tudnám még jobban, még érdekesebben eljátszani, hogyan tudok még pontosabb, kifejezőbb lenni” – árulta el Nagy-Kálózy Eszter.

„Háromgyerekes anyukaként hálás vagyok a Jóistennek, a sorsnak, viszont el tudom képzelni – mivel mindig nagyon vágytam gyerekre – milyen fájdalommal jár, ha valakinek nem teljesülhet ez a kívánsága. Nagy űrt jelent, folyamatos küzdelmet az életben, hogy valahogyan pótoljuk ezt a hiányt, de Pass Andrea darabja felemelő és nagyon sok erőt, reményt adhat az érintett családoknak – összegezte a kortárs dráma jelentőségét a Vígszínház színésznője.

